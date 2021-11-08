六堆之夜陳昇發言稱一堆五十 議員批不應為娛樂效果侮蔑

屏東縣府11月6日舉辦六堆300慶典in屏東重頭戲「族群融合世界六堆之夜」，邀請歌手同場飆歌，客家議員李世淦批，演唱30首歌曲，客家歌曲僅2.3首，歌手陳昇在舞台上發言，六堆三百年，走了三百年才六堆、他們家已經六七十堆，還稱一堆五十，認為這些帶有侮蔑地方性情緒，甚至為娛樂效果字眼，都應該要少一點。

屏東縣議會今教育處、文化處、研考處與人事處業務報告，客家議員李世淦說，星期六的六堆三百年族群融合世界六堆之夜，他整場都在，歌手演唱30首歌曲中，只有2.3首客家歌曲，比例太懸殊。

李世淦質詢時提到，有一個歌手，舞台上將六堆三百年，走了三百年才六堆，他們家已經六、七十堆，還稱一堆五十，這樣的比喻，帶有侮蔑地方性的情緒，希望娛樂效果字眼可以少一點，甚至還拿屏東人與天龍國比較，相當不適合。

李世淦說，客家六堆延伸的是忠義精神，他認為，歌手在舞台演出，如同老師在教孩子，很多語言，只要說錯一句話，很多事情就會跟著延伸，說好一句話，可以讓大家認識歷史。

李世淦說，他認為歌手陳昇對六堆三百年的比喻很不適切，到現在他還是相當難過。六堆之夜，類似客家重要慶典，希望之後承辦局處，能與公司溝通，尊重客家文化。

縣議員李世斌也提到，六堆之夜演唱歌曲，客家歌曲偏少，也可以請客家女兒藝人演唱「靚靚六堆」主題曲，由他們來帶動，也能有不錯效果。

屏東縣府文化處長吳明榮說，歌曲安排上有疏忽，未來會加強溝通，接下來在演藝廳、屏東菸葉廠設置客家文化館，也會加強屬於客家文化、客家語言。