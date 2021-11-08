快訊

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

買BNT後下一步？郭台銘：阻止「瀰漫性弱勢危機」擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六堆之夜陳昇發言稱一堆五十 議員批不應為娛樂效果侮蔑

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員李世淦。圖／取自屏東縣議會網站
屏東縣議員李世淦。圖／取自屏東縣議會網站

屏東縣府11月6日舉辦六堆300慶典in屏東重頭戲「族群融合世界六堆之夜」，邀請歌手同場飆歌，客家議員李世淦批，演唱30首歌曲，客家歌曲僅2.3首，歌手陳昇在舞台上發言，六堆三百年，走了三百年才六堆、他們家已經六七十堆，還稱一堆五十，認為這些帶有侮蔑地方性情緒，甚至為娛樂效果字眼，都應該要少一點。

屏東縣議會今教育處、文化處、研考處與人事處業務報告，客家議員李世淦說，星期六的六堆三百年族群融合世界六堆之夜，他整場都在，歌手演唱30首歌曲中，只有2.3首客家歌曲，比例太懸殊。

李世淦質詢時提到，有一個歌手，舞台上將六堆三百年，走了三百年才六堆，他們家已經六、七十堆，還稱一堆五十，這樣的比喻，帶有侮蔑地方性的情緒，希望娛樂效果字眼可以少一點，甚至還拿屏東人與天龍國比較，相當不適合。

李世淦說，客家六堆延伸的是忠義精神，他認為，歌手在舞台演出，如同老師在教孩子，很多語言，只要說錯一句話，很多事情就會跟著延伸，說好一句話，可以讓大家認識歷史。

李世淦說，他認為歌手陳昇對六堆三百年的比喻很不適切，到現在他還是相當難過。六堆之夜，類似客家重要慶典，希望之後承辦局處，能與公司溝通，尊重客家文化

縣議員李世斌也提到，六堆之夜演唱歌曲，客家歌曲偏少，也可以請客家女兒藝人演唱「靚靚六堆」主題曲，由他們來帶動，也能有不錯效果。

屏東縣府文化處長吳明榮說，歌曲安排上有疏忽，未來會加強溝通，接下來在演藝廳、屏東菸葉廠設置客家文化館，也會加強屬於客家文化、客家語言。

屏東縣 客家文化 語言

延伸閱讀

影／屏東枋寮經營7年的手機行遭丟雞蛋 業者怒一定追究

桃客家局今辦稻草藝術賽 13日客戲玉元宮壓軸登場

六堆300年屏東多鄉鎮組50隊客家獅隊 傳承客家文化

戰勝口腔癌消瘦6公斤 陳昇嗆爆低頭族

相關新聞

忠山大廈住戶抱怨拆牆 高市府：逃生梯阻礙逃生太誇張

高雄城中城大火後，高市府針對展開20年以上舊大樓公安稽查行動，經查苓雅區中華四路忠山大廈逃生梯被水泥磚牆封死，工務局在3...

六堆之夜陳昇發言稱一堆五十 議員批不應為娛樂效果侮蔑

屏東縣府11月6日舉辦六堆300慶典in屏東重頭戲「族群融合世界六堆之夜」，邀請歌手同場飆歌，客家議員李世淦批，演唱30...

高市長輩打疫苗送有機米 陳其邁：無所不用其極打到你

繼在大型餐廳、捷運站設施打站後，高市府為鼓勵65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，今、明兩天長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就...

串連高雄五甲與前鎮要道 林欽榮：媽祖港橋一年內啟動改建

跨越高雄市前鎮河，銜接鳳山五甲及前鎮草衙地區的媽祖港橋，上下班尖峰時段車流量龐大，被判定為危橋，地方關注改建時間表，高雄...

高市模範公車駕駛長選拔 投票可抽喇叭、禮券

為提升公車服務品質與互動，高雄市交通局今起推出「110年模範公車駕駛長選拔活動」，12月31日前民眾都可以利用高雄ibu...

商圈夜市券排隊惹民怨 議員：根本糟蹋人

高雄市10月推出200元振興券換400元商圈夜市券，活動引來大批排隊人潮，議員批市府配套不足惹民怨，今天在議會把副市長史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。