串連高雄五甲與前鎮要道 林欽榮：媽祖港橋一年內啟動改建

跨越高雄市前鎮河，銜接鳳山五甲及前鎮草衙地區的媽祖港橋，上下班尖峰時段車流量龐大，被判定為危橋，地方關注改建時間表，高雄市副市長林欽榮說，媽祖港橋毗鄰黃線Y23（前鎮高中站），橋梁改建與捷運黃線工程一起考量，捷運局、工務局新工處正做設計，預定半年後定稿，擬定最適方案，一年內啟動改建，屆時替代道路、凱福車行橋已完工，剛好能接上。

市議員林宛蓉指出，媽祖港橋是連結鳳山五甲、前鎮區主要道路，人車往來頻繁，橋梁已老舊，耐震、抗洪能力不足，顧及居民通行安全，有必要啟動改建。

媽祖港橋以北約600公尺處，連接鎮海路與凱福街的「凱福車行橋」去年11月底開工，正如火如荼施工中。市府目前規畫是，凱福車行橋工程完工後，媽祖港橋便能接續改建，凱福車行橋成為替代橋梁。

林欽榮說，捷運黃線採潛盾工法，從地下穿越，因為路線重疊，媽祖港橋改建工程要與黃線施工一起思考，工程技術上不成問題，也會將衝擊降至最低，橋面可能採預鑄方式提高效能，讓媽祖港橋旁攤商能照常做生意。

有42年歷史媽祖港橋，因主梁、橋面板等混擬土有老化現象，鋼筋外露鏽蝕，橋梁耐震能力不足，檢測鑑定為危橋，市府規畫改建提升安全性，改建將拆除原橋梁，寬度從21公尺拓寬為25公尺，增加通水斷面，提升抗洪能力，所需經費約2.5億元。