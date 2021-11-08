忠山大廈住戶抱怨拆牆 高市府：逃生梯阻礙逃生太誇張

高雄城中城大火後，高市府針對展開20年以上舊大樓公安稽查行動，經查苓雅區中華四路忠山大廈逃生梯被水泥磚牆封死，工務局在3日帶隊拆牆，逃生梯重見光明，但有住戶抱怨，之前消防安檢都通過，現在卻房子被拆。且公告不清楚，又3天限拆，住戶根本措手不及。

高雄忠山大廈住戶向媒體投訴，自比「城中城另類重災戶」，住戶指城中城火警之後，市長下令一個月內清查200多棟危老大樓，但工務局10月29日張貼公告，要住戶清空消防通道 ，住戶清空雜物就可以，結果11月1日來清查時，竟是清空另一個逃生梯。之後並將住戶的牆全部打洞破壞，全棟30多戶全部遭殃。

住戶表示，他們是有管委會的大樓，且剛花了130幾萬元更新的消防安全設備消防局也通過安全檢查，結果有住戶出差在外，回來才驚覺家裡洗衣機被搬走，牆被拆。大家經濟生活都有困難了還要多花這十幾萬來把被拆的牆面重新規畫補洞，情何以堪。

工務局長楊欽富今早在議會回應此事，指忠山大廈本有兩座逃生梯，其中一座完全被隔牆封住、完全阻礙逃生動線，市府不得不拆除，其他違規狀況也有限期改善期限，如果未改善到時也必須拆除。

針對住戶抱怨，消防安檢已合格，為何房子仍被拆？工務局建築處說明，過去法規規定16樓以上大樓才需公安申報，忠山大廈不在申報之列，但這次公安稽查對象是8樓以上大樓，因此發現有逃生梯阻礙等違失。

且依消防法，6樓以上的消防設施，每半年就需申報一次，與公安檢查互不抵觸。消防法只管消防設施設備，不會跨業務管違章。再依據公安檢查的規定，部分違章雖會輔導合法申請，但逃生梯、安全梯有違章情形就是不合法。