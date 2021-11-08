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長者打疫苗送有機米 陳其邁：不同年齡不同策略

中央社 / 高雄8日電

高雄市政府祭「打疫苗送好米」，鼓勵長者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；高雄市長陳其邁說，不同年齡用不同策略提高覆蓋率，「無所不用其極就是要打到你」。

高市府為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，長者今天、明天到長青中心接種莫德納（Moderna）或阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗免預約，還送1公斤裝有機米。

陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，市府會用最方便、有效及實惠方式鼓勵民眾打疫苗。

他說，秋冬民眾門窗緊閉、空氣較不流通，也是過去流行性感冒發生高峰期，擔心COVID-19、流感交錯，假如有呼吸道症狀，在診所或醫院較難區分，流感疫苗和COVID-19疫苗接種非常迫切。

陳其邁表示，長輩是重症好發族群，須再提高覆蓋率，而不同年齡、風險及族群用不同策略，希望增加疫苗覆蓋率，如年輕人較會去新堀江、捷運站，長輩較常到長青中心或社區活動中心，市府就搭配不同獎勵措施。

流感疫苗 COVID-19 陳其邁

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