長者打疫苗送有機米 陳其邁：不同年齡不同策略
高雄市政府祭「打疫苗送好米」，鼓勵長者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；高雄市長陳其邁說，不同年齡用不同策略提高覆蓋率，「無所不用其極就是要打到你」。
高市府為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，長者今天、明天到長青中心接種莫德納（Moderna）或阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗免預約，還送1公斤裝有機米。
陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，市府會用最方便、有效及實惠方式鼓勵民眾打疫苗。
他說，秋冬民眾門窗緊閉、空氣較不流通，也是過去流行性感冒發生高峰期，擔心COVID-19、流感交錯，假如有呼吸道症狀，在診所或醫院較難區分，流感疫苗和COVID-19疫苗接種非常迫切。
陳其邁表示，長輩是重症好發族群，須再提高覆蓋率，而不同年齡、風險及族群用不同策略，希望增加疫苗覆蓋率，如年輕人較會去新堀江、捷運站，長輩較常到長青中心或社區活動中心，市府就搭配不同獎勵措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言