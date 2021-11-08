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商圈夜市券排隊惹民怨 議員：根本糟蹋人

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市經發局長廖泰翔說明商圈夜市券發放狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市經發局長廖泰翔說明商圈夜市券發放狀況。記者林巧璉／攝影

高雄市10月推出200元振興券換400元商圈夜市券，活動引來大批排隊人潮，議員批市府配套不足惹民怨，今天在議會把副市長史哲請出議場。第二波高雄市商圈夜市券將於11月29開始發放，預計印製10萬份供民眾領取，經發局將優化領取作業，預計規畫優先窗口服務長者、行動不便者；增開動線及提早查核證件等，希望做到快速領取、開心消費的目標。

經發局長廖泰翔表示，目前正在討論第二波商圈夜市券兌換優化措施，在整體發放流程會制定SOP標準流程，做好工作人員相關訓練，每人兌換時間將縮短至10至15秒內。每個場次將增加兌換隊伍，至少2至3條動線。有鑒於第一波發放時，不少長者、行動不便人士排隊不便，廖泰翔指出，預計新增專門優先服務窗口解決此狀況。

議員蔡金晏質詢指出，市府推出振興活動本是美事一樁，但排隊狀況繞了商圈一圈又一圈根本是「糟蹋人」，蔡金晏播放新聞畫面指出，有民眾排了半天卻被告知沒券了，商家被排隊人潮擋住無法做生意，大家都怒氣騰騰。廖泰翔表示，已全盤檢討，進行滾動式修正。蔡金晏認為史哲上月在說明高雄券、商圈夜市券政策時態度強硬，不願與議員討論、溝通，因此請史哲先離開議場，史哲本會期已被請出3次。

廖泰翔表示，第二波商圈夜市券發放希望能讓過去沒領過的人先領到，但因涉及身分證查核作業，目前還在研議中，希望能做到高效率的兌換狀況。除了第一波公布的商圈、夜市外，也有新開張夜市與經發局洽談中。

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