指三接遷離公投涉區域平衡 陳其邁：不能北部不發電

年底舉行四大公投，高雄市長陳其邁今天表示，公投涉及能源轉型、國際經貿、區域平衡等，「不能北部自己不發電」，他會清楚向市民說明「4個不同意，台灣更有力」立場。

反萊豬、公投綁大選、三接遷離、重啟核四公投案將於12月18日投票。陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，三接遷離公投與能源轉型、空汙改善息息相關，「總不能北部要用電，自己不發電」，南電北送，空汙在高雄，影響區域平衡。

陳其邁說，公投案也涉及國際經貿整合問題，台灣要參與國際組織，跟其他國家進行經濟合作，都要符合國際規範。4項公投牽涉到民主更鞏固、加速能源轉型及國際經貿整合等，他會很清楚向市民說明「4個不同意，台灣更有力」的立場。

至於何時展開公投宣傳活動？陳其邁說，現階段是高雄市議會市政總質詢期間，他還是以市政為優先，但會找市政之外的時間跟市民溝通報告。

另外，高雄市政府明年度總預算案原訂上週交付各委員會審查，但遭藍營以人數優勢表決「不同意」交付審查，導致總預算案暫時無法排入議程。

陳其邁說，總預算案中很多與經濟發展、公安有關預算，像消防預算就比去年增加，若受到預算審查延宕，「真的有點擔心明年度施政受影響」，他還是會用最大誠意，希望議會能盡速交付審查，「這都是民生安全建設預算，會努力尋求支持」。