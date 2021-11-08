快訊

中醫自爆開立「清冠一號」竟申報健保 健保署要查

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市長輩打疫苗送有機米 陳其邁：無所不用其極打到你

聯合報 / 記者王昭月林巧璉／ 高雄即時報導
今明兩天65歲以上長輩到高雄長青中心接種疫苗就送一包有機米。記者王昭月／攝影
今明兩天65歲以上長輩到高雄長青中心接種疫苗就送一包有機米。記者王昭月／攝影

繼在大型餐廳、捷運站設施打站後，高市府為鼓勵65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，今、明兩天長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就送一包1公斤裝有機米，一早這處施打站「打氣」不錯，至11點左右約有180多名長輩到場接種，市長陳其邁今早在議會也指出，會針對不同年齡層、風險、族群，提出不同疫苗策略，「市府會無所不用其極打到你」。

高市衛生局設於高雄長青中心接種站，8、9日2天，凡65歲以上長輩前往接種莫德納或AZ疫苗，就送1公斤裝有機米，只要符合資格，帶健保卡或帶小黃卡，不必預約，都能隨到隨打。

今早高雄長青中心一樓變身施打站，不少長輩到場接種，盧伯伯也到場打第2劑，他說，本來就應該來打，保護自己的健康最重要，送米倒是其次。蘇伯伯表示，有聽說長青中心打疫苗就送米的訊息，但他不是為了米來的，另名楊姓婦人說，自己等第2劑等了3個月，沒打2劑就不能出國辦事情，因此有機會就來打。

在長青中心當志工的林姓婦人是受督導鼓勵接種，打完後獲送一包有機米，她看了看是糙米，怕胃腸不好吸收，還問「有沒有米可換」。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，這波注射送米活動，共準備1000份一公斤裝有機米，長輩是染疫高危險群，鼓勵能盡早接種。

陳其邁在議會接受聯訪時也說，秋冬季節也是流感高峰期，無論流感或新冠肺炎疫苗，都應盡快施打，而現在65歲以上長輩疫苗覆蓋率，歐洲約9成、台灣平均才7成，這些可能染上重症的族群，都要設法提高施打率。高市會針對不同年齡層、風險、族群提出不同策略並搭配不同的獎勵措施，希望整體疫苗覆蓋率能再增加。

今明兩天65歲以上長輩到高雄長青中心接種疫苗就送一包有機米。記者王昭月／攝影
今明兩天65歲以上長輩到高雄長青中心接種疫苗就送一包有機米。記者王昭月／攝影
林姓長青志工中心媽媽今早施打疫苗後，獲送一包有機米。記者王昭月／攝影
林姓長青志工中心媽媽今早施打疫苗後，獲送一包有機米。記者王昭月／攝影

AZ疫苗 衛生局 新冠肺炎

延伸閱讀

城中城大樓處理 陳其邁：保障居住權、財產權為要

陳其邁談公投：總不能台北要用電 空汙卻都留高雄

就是要讓民眾打疫苗 高市推送米、捷運站施打服務

總質詢剛開始 高市副市長又被請出議場

相關新聞

高市長輩打疫苗送有機米 陳其邁：無所不用其極打到你

繼在大型餐廳、捷運站設施打站後，高市府為鼓勵65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，今、明兩天長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就...

商圈夜市券排隊惹民怨 議員：根本糟蹋人

高雄市10月推出200元振興券換400元商圈夜市券，活動引來大批排隊人潮，議員批市府配套不足惹民怨，今天在議會把副市長史...

就是要讓民眾打疫苗 高市推送米、捷運站施打服務

高雄市為鼓勵65歲以上長輩接種新冠肺炎疫苗，推出今明兩天打疫苗送1公斤裝有機米政策。高雄市長陳其邁在議會媒體聯訪表示，市...

高流戶外海風廣場正式啟用 月光場傳唱卑南古調

高雄流行音樂中心戶外海風廣場正式啟用，首波開幕系列活動「真愛·唱 — 月光場 榮耀的樂章，正在開始」，昨晚在戶外海風廣場...

總質詢剛開始 高市副市長又被請出議場

高雄市議會今第3屆第6次定期會總質詢，議員蔡金晏不滿高雄券、商圈夜市券發放民怨連連，請副巿長史哲離場，不會針對他的業務提...

幸福川木棧道改鋪水泥 下月動工

高雄市水利局在後勁溪投入8260萬元整治排水、護欄，採自然工法，6月完工，市議員批評雜草比座椅高、堤岸步道龜裂，砸大錢卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。