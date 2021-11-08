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高市長輩打疫苗送有機米 陳其邁：無所不用其極打到你
繼在大型餐廳、捷運站設施打站後，高市府為鼓勵65歲以上長者接種新冠肺炎疫苗，今、明兩天長輩到高雄長青中心接種站打疫苗，就送一包1公斤裝有機米，一早這處施打站「打氣」不錯，至11點左右約有180多名長輩到場接種，市長陳其邁今早在議會也指出，會針對不同年齡層、風險、族群，提出不同疫苗策略，「市府會無所不用其極打到你」。
高市衛生局設於高雄長青中心接種站，8、9日2天，凡65歲以上長輩前往接種莫德納或AZ疫苗，就送1公斤裝有機米，只要符合資格，帶健保卡或帶小黃卡，不必預約，都能隨到隨打。
今早高雄長青中心一樓變身施打站，不少長輩到場接種，盧伯伯也到場打第2劑，他說，本來就應該來打，保護自己的健康最重要，送米倒是其次。蘇伯伯表示，有聽說長青中心打疫苗就送米的訊息，但他不是為了米來的，另名楊姓婦人說，自己等第2劑等了3個月，沒打2劑就不能出國辦事情，因此有機會就來打。
在長青中心當志工的林姓婦人是受督導鼓勵接種，打完後獲送一包有機米，她看了看是糙米，怕胃腸不好吸收，還問「有沒有米可換」。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，這波注射送米活動，共準備1000份一公斤裝有機米，長輩是染疫高危險群，鼓勵能盡早接種。
陳其邁在議會接受聯訪時也說，秋冬季節也是流感高峰期，無論流感或新冠肺炎疫苗，都應盡快施打，而現在65歲以上長輩疫苗覆蓋率，歐洲約9成、台灣平均才7成，這些可能染上重症的族群，都要設法提高施打率。高市會針對不同年齡層、風險、族群提出不同策略並搭配不同的獎勵措施，希望整體疫苗覆蓋率能再增加。
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