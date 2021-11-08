高醫研究國人對臉部移植觀點 亞洲首例發表國際期刊

高醫公布國人臉部移植認識調查，有75%民眾對適應症認識正確、8成認同有助恢復功能，國人漸認同臉部移植但臉部器官勸募困難；此研究為亞洲首例，發表於國際期刊。

火災燒傷或嚴重外傷導致的顏面缺損患者，可能會在歷經多次常規整形重建手術後仍疤痕累累，難以回到正常社會生活，須靠臉部移植解決。高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿，說明國人對臉部移植態度的研究結果。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院外科部主任兼高醫臉部移植團隊負責人郭耀仁、高雄市立小港醫院副院長李書欣、高醫整形外科醫師王育婍，以及新加坡國立中央大學整形外科醫師紗維夏（SavithaRamachandran）等人共同合作，進行第1篇亞洲臉部移植觀點研究，研究結果獲刊在2021年10月份國際知名顯微重建Microsurgery雜誌。

這篇研究針對台灣20至75歲民眾進行問卷調查，分析發現，有超過7成民眾所知的臉部移植資訊主要來自媒體報導；而有醫療背景者，約55%資訊來源是一般醫學期刊。對於臉部移植的主要適應症，有超過75%的人認同是嚴重顏面損傷變形、功能缺損及顏面燒燙傷致變形，且部份臉缺損，如口腔、唇頰甚至鼻缺損變形亦可。另外，超過8成受訪者認為，臉部移植後可恢復正常功能，雖然仍對術後免疫及相關併發症風險存有疑慮，但認同臉部移植可為此類病患提供一線生機。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院說明，這篇研究的有效樣本為1020份，男女比例各半、平均年齡約40歲、55%有大學教育程度，宗教信仰為佛教37%、道教36%、基督教10%及其他。

郭耀仁表示，與歐美國家比較，雖然宗教、文化背景不同，但國人逐步認同器官捐贈甚至臉部移植。他也說明，目前臉部移植在台灣仍屬人體試驗階段，適應症主要以臉部嚴重創傷、燒燙傷或血管先天畸形、經手術仍有功能及美觀缺損等，只要患者年齡為20至55歲、無嚴重感染，經精神科心理評估通過，可列入等候名單。

郭耀仁指出，全球迄今已完成近50例臉部移植，高醫附院於2019年通過衛生福利部核可，得以進行臉部移植手術。但他也表示，國內器官捐贈風氣不盛，臉部捐贈勸募的困難度更高，且門診諮詢者多為癌症切除重建者，非目前臉部移植適應症，迄今尚無合適病患。