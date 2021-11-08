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城中城大樓處理 陳其邁：保障居住權、財產權為要

中央社 / 高雄8日電

高雄城中城大樓何去何從？高雄市陳其邁今天表示，相關結構安全鑑定報告將於本週出爐，最終處理方案會再跟市民說明，其中住戶居住權、財產權的保護，是重要的把關原則。

高雄城中城大火後，建物後續處理受到關注，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪時說，這週鑑定報告會出爐，最終處理方案會再跟市民說明，現階段主要是協助住戶安置，未來處理方案，會以住戶的居住權、財產權保護為最重要的把關原則。

陳其邁上週也曾表示，城中城建物後續重建處理，相關結構安全鑑定報告出爐後，如有涉及公共安全事項，該拆就拆，不會遲疑；市府也會提供2年租金補貼，並協助安置居民，同時加速老城區都更、改建。

另市府持續公安稽查20年以上舊大樓逃生動線，從嚴排除檢查障礙。苓雅區一處社區大樓，有住戶向媒體抱怨，工務局以阻礙逃生通道為由，將部分牆面打洞破壞，認為市府要執行公權力，也應該給住戶有溝通討論的時間。

高雄市政府工務局長楊欽富今天在議會接受媒體聯訪表示，這棟社區大樓有2座逃生梯，1座被隔牆等障礙封住，完全阻礙逃生動線，已有告知限期改善，不改善就拆除。他並強調，影響公安，必須有拆除機制，「否則萬一發生火災，誰要負責？」

工務局今天也發布說明指出，此棟社區大樓有堵塞戶外逃生梯情形，住戶私自將共用走廊外推，嚴重影響逃生動線。目前工務局每天都有巡查和排拆行程，將針對221棟8樓以上老舊大樓的逃生避難設施阻礙排除，至今已巡181棟，排拆111棟，合格1棟。

陳其邁 高雄市 公安

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