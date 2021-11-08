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就是要讓民眾打疫苗 高市推送米、捷運站施打服務

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁談高市疫苗施打狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁談高市疫苗施打狀況。記者林巧璉／攝影

高雄市為鼓勵65歲以上長輩接種新冠肺炎疫苗，推出今明兩天打疫苗送1公斤裝有機米政策。高雄市長陳其邁在議會媒體聯訪表示，市府會無所不用其極提高疫苗覆蓋率，將用最方便、最有效、最實惠的方式鼓勵民眾打疫苗。因秋冬季節是流感好發期間，流感、新冠肺炎疫情交疊是不樂見的，尤其是65歲長者的疫苗施打率都需要再提升。

陳其邁表示，歐洲國家長者覆蓋率達9成，台灣僅7成，這個族群較容易發生重症。針對不同族群民眾都會提供方便服務，如針對長者，市府將在長青中心等場所提供疫苗服務，針對年輕人，則會選在新崛江、捷運站等處提供服務，「就是要讓民眾打到疫苗」。陳其邁特別提醒，流感疫苗、新冠肺炎疫苗都很重要，因如有呼吸道狀況在病情判斷不好區分。

流感疫苗 新冠肺炎 陳其邁

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