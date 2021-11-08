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總質詢剛開始 高市副市長又被請出議場
高雄市議會今第3屆第6次定期會總質詢，議員蔡金晏不滿高雄券、商圈夜市券發放民怨連連，請副巿長史哲離場，不會針對他的業務提問，也無需史哲坐在那裡浪費時間。史哲繼上次會期被多次請出場後，這次定期會又再次離場。
蔡金晏質詢時先向議長預告，「議長我跟您報告一下，稍後我會請一位官員離場。」他針對高雄券、商圈夜市券發放狀況提問，「市長之前我問你這些券怎麼發，你當時請旁邊的副市長史哲回覆我。」
蔡金晏說，史哲說明振興政策時沒有討論的空間，但實際發放狀況就是民怨連連，因為史副巿長對政策的態度，「想請您離場，我想不浪費您時間聽我質詢，我也不會針對您的業務提問。」
史哲在本會期已第三次被請出議場，在9月30日首度被無黨籍團結聯盟黨團請出議事廳，當天接著國民黨議員邱于軒質詢時又被請出一次。
蔡金晏也問高雄市長陳其邁從政多久了，陳其邁回，從1995年開始。蔡金晏接著問陳其邁是否有保持初衷，始終如一。蔡金晏接著播放一段陳其邁過去立委任上，在高雄氣爆後質詢經濟部長張家祝的影片，但因設備狀況，只有聲音無畫面，蔡金晏順著狀況問，「市長你知道這是誰的聲音嗎？」
陳其邁表示，影片中是自己的聲音，政治人物從過去講的話、做的事，對理念有沒有堅持，每個人都需要不斷的檢討，「我們不斷的反省、檢討。」
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