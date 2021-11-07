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澄清湖為防疫管制單一出口 後門暫定16日起開放

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄澄清湖風景區目前規範單一進出口管制，有居民反映此規範要多繞路，望重新開放後門進出。記者陳玫伶／攝影
高雄澄清湖風景區目前規範單一進出口管制，有居民反映此規範要多繞路，望重新開放後門進出。記者陳玫伶／攝影

高雄澄清湖風景區因應防疫規定，進行單一出入口管制，後門只出不進，但因來往鳥松、仁武的居民多運用後門進出，疫情緩和後望能重新開放後門進出，經立委林岱樺爭取，澄清湖風景區主管機關自來水公司七區處研擬將於本月16日起開放後門進出，後續視疫情狀況調整。

自來水公司七區處表示，今年5月因應疫情嚴峻一度關園，直到7月才恢復開放，規定單一出入口管制，入園人車數也逐步解封，為維持入場人車實聯制，避免疫情破口，規定維持至今。

林岱樺服務處表示，日前陸續有民眾反映，以往駕車從澄清湖後門至鳥松區、仁武區上下班較方便，但自單一出入口管制開始實行後，每次都要多繞一段路才能從大門進出，但近期疫情已緩和，二級警戒也陸續解封，希望能開放後門進出。

七區處表示，因目前二級警戒未解封，還是要特別小心，經七區處深入研擬，暫訂本月16日起開放遊客自後門入園，後續將再視疫情狀況調整後門進出措施。

高雄澄清湖風景區暫定將於本月16日起放遊客自後門入園。記者陳玫伶／攝影
高雄澄清湖風景區暫定將於本月16日起放遊客自後門入園。記者陳玫伶／攝影

疫情 澄清湖 林岱樺

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