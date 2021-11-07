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花3.6億改善屏東滿州興海漁港 2024完工可容百艘漁船
屏東滿州鄉興海漁港，位於東海岸，有屏東西部海岸及台東地區的漁船停靠補給或躲避風浪，但堤防及停泊區不足以保護泊船安全；經屏東縣政府評估，預計投入總預算3.6億元辦理興海漁港擴建改善工程，今天縣府舉辦動工典禮，預定2024年8月底完工，增加漁港避風功能，以及船隻容納數。
縣府指出，興海港位於東海岸，常有屏東西部海岸及台東地區的漁船停靠補給或躲避風浪，但港內堤防及停泊區不足，若颱風來襲，部分船隻須多花2個多小時船程到恆春後壁湖漁港。
這次縣府經過環境影響評估、解除保安林地及水下文化資產調查等程序，由漁業署補助3.24億元，縣府自籌3600萬，總預算共3.6億元，進行興海漁港擴建改善工程。
縣府海洋及漁業事務管理所表示，興海漁港港口朝東，北外防波堤遮蔽不足，泊區及航道易受東北季風、颱風風浪影響，漁港擴建工程完成後，最大容納船數可從約56艘，增加到100艘，颱風期間可停靠62艘，同時調整航道入口。
興海漁港擴建改善工程預定2024年8月底完工，水域及陸域預計開發面積約10.8公頃，未來北、南東、碼頭及港區總長510公尺，擴建工程完成後，有望增加漁港避風功能，也有足夠的水域與碼頭容納暫泊漁船，更有利於周邊漁業發展。
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