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屏東雨水下水道建設每年以0.2％實施進度 議員批太低
營建署2020年資料，屏東縣雨水下水道實施率僅61.52％，與全國平均78.45％差距大，縣議員黃明賢說，水利處每年以0.2％實施進度鋪設雨水下水道的速度太低了，且多未能在汛期前完成清淤和辦理箱涵修復。水利處長江國豐表示，雨水下水道系統與治水改善策略，已逐年與鄉鎮討論盤點檢討，積極跟中央爭取經費改善。
黃明賢說，隨極端氣候強降雨造成淹水風險提升，縣府應正視潛在風險，加速推動雨水下水道建設進度，屏東縣縣內四大人口聚集區來看，僅潮州鎮雨水下水道建置比率達8成，屏東市68.98％、東港鎮48.98％、恆春鎮36％，建置比例都有很大的努力空間。
黃明賢說，水利處每年以0.2%實施進度鋪設雨水下水道速度太低，審計部在109年屏東縣總決算審核報告，提及縣內多處地下水道淤積情形嚴重或有箱涵破損，多未能在汛期前完成清淤和辦理箱涵修復。
水利處長江國豐說，雨水下水道建設需要非常大經費，財政仰賴中央，就客觀條件來說，雨水下水道建設在道路底下，搭配都市計畫道路開闢，都市計畫有規畫雨水下水道，但當道路未開闢，雨水下水道箱涵就沒有辦法施作。
江國豐說，屏東市、潮州鎮、東港鎮與恆春鎮都有重新盤點檢討，其他鄉鎮都是民國70、80年規畫，當時的規畫以時雨量僅承受50到60毫米雨量，但現在動輒時雨量80到100毫米，雨水下水道系統與治水改善策略重新檢討，逐年針對幾個鄉鎮討論，提出檢討計畫，向中央爭取經費改善。
針對縣內地下水道淤積嚴重，箱涵破損，未能在汛期前完成清淤與箱涵修復，江國豐說，每年都有做，會檢討施作的時間點，避免在下水道清疏維護時卡到雨季，會針對此問題改善。
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