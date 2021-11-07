屏縣舊排灣石板屋工作坊 傳統工法建造獵寮傳承技術

屏東縣瑪家鄉舊排灣部落是排灣族發源地之一，石板屋建築群遺跡保存完整，文化部文資局辦理「原住民族傳統建築石板屋修復人才培育示範亮點計畫-舊排灣部落石板屋技術傳承工作坊」，在耆老帶領下，9名學員以傳統工法，歷時1個多月，建造「Sasekezan na uqaljaqaljai男子獵寮」，期盼培育青壯族人成為石板屋保存修復人才，昨舉行落成儀式。

屏東縣舊排灣部落為排灣族的發源地之一，石板屋建築群遺跡保存完整，也保留排灣族特有的雙管口鼻笛與古謠珍貴傳統。2020年5月經屏東縣政府公告登錄為｢Kapayuwanan（舊筏灣）聚落建築群」。

文化部次長蕭宗煌出席落成儀式，他說，原住民族與自然生息共存，生命歷程與山林、溪流相關，生活所需都是就地取材，落實資源永續利用概念，石版屋「獵寮」落成、啟用，就是最好的例子。

因應石板屋修建人才凋零，文化部推動人才培育，在立委伍麗華、高金素梅的督促及原民會、茂林國家風景管理處、屏東縣政府及在地族人的幫助下，展現培訓成果。文化部已與原住民族委員會成立原民平台，推動原住民族相關事宜。

文化部文化資產局局長陳濟民說，石板屋的營造，不僅是營建技術，也代表原住民族傳統智慧。藉由實作訓練課程，傳承排灣族石板屋建造技術與知識體系，培育青壯族人成為石板屋保存修復人才。

原民會副主委鍾興華及屏東縣政府秘書長邱黃肇崇強調，石板屋是原住民族重要文化資產，未來持續推動石板屋的修繕及進行人才培育。