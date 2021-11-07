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疫情緩和民眾樂出遊 高雄這些景點人數皆破千
疫情趨緩，高雄各地逐漸出現假日旅遊潮，國道十號一度出現塞車狀況，義大遊樂世界也趁勢每周六推出夜間星光票及火山夜秀，吸引親子入場，昨天計有4千人入場，興達港觀光魚市人潮也恢復假日盛況，民眾直呼，像回到疫情爆發前。
例假日民眾紛紛出遊，各地陸續舉辦活動迎客，由高雄市農業局主辦、美濃區瀰濃發展協會協辦的「美濃水圳漫旅藝術節」本周六日迎來最後一場星空水圳市集，攤位皆是來自在地及鄰近地區如六龜、杉林的小農、文青小店。
瀰濃社區發展協會表示，10月2日首場市集吸引不少遊客到訪，活動照片一放到網上也引起網友熱議，紛紛想知道地點在哪，昨天也有近千人來訪。立委邱議瑩到場參觀，她表示，市集結合水圳生活記憶與環境美學，改造老宅牆面及閒置空間，並以燈光美景點綴水圳，白天、晚上皆有不同感受。
義大遊樂世界疫情嚴峻時期人潮大減，趁著疫情緩和，限時推出周六星光票，遊客反應熱烈，自10月推出至今，每次都吸引上千名遊客到訪，義大遊樂世界表示，遊客白天到購物中心採買，晚上玩遊樂設施，看完夜間火山秀表演再帶著滿足的心情回家，許多孩童看完表演都說下周要再來。
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