疫情緩和民眾樂出遊 高雄這些景點人數皆破千

疫情趨緩，高雄各地逐漸出現假日旅遊潮，國道十號一度出現塞車狀況，義大遊樂世界也趁勢每周六推出夜間星光票及火山夜秀，吸引親子入場，昨天計有4千人入場，興達港觀光魚市人潮也恢復假日盛況，民眾直呼，像回到疫情爆發前。

例假日民眾紛紛出遊，各地陸續舉辦活動迎客，由高雄市農業局主辦、美濃區瀰濃發展協會協辦的「美濃水圳漫旅藝術節」本周六日迎來最後一場星空水圳市集，攤位皆是來自在地及鄰近地區如六龜、杉林的小農、文青小店。

瀰濃社區發展協會表示，10月2日首場市集吸引不少遊客到訪，活動照片一放到網上也引起網友熱議，紛紛想知道地點在哪，昨天也有近千人來訪。立委邱議瑩到場參觀，她表示，市集結合水圳生活記憶與環境美學，改造老宅牆面及閒置空間，並以燈光美景點綴水圳，白天、晚上皆有不同感受。