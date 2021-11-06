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今到貨AZ效期到月底 藍委：沒疫苗荒為何收即期品？

鳳山青年夜市回歸 在地民眾開心迎老朋友

中央社 / 高雄6日電

高雄三大夜市之一的青年夜市，今晚重回鳳山開幕，加上振興五倍券、高雄券等商機加持下，現場預估湧入2萬人，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首見榮景。

鳳山青年夜市已有20多年歷史，歷經6度搬遷後，今晚重回鳳山，落腳在中崙一路、凱旋路口，面積3000坪土地，規劃7條街、停車場，有165個攤位。

鳳山青年夜市今晚重新開幕，接連魔幻互動、勁歌熱舞表演，以及綜藝天王吳宗憲帶動下更炒熱現場氣氛。依夜市業者預估，今晚湧入約2萬人，是疫情後首見盛況，許多攤位前都大排長龍。

今晚開幕消費還能參加摸彩，最大獎是價值新台幣5萬元的麻將桌、2獎則是大型液晶電視。青年夜市管委會主委劉坤松對中央社記者表示，看到今天人潮，後續在中央振興五倍券及市府加碼的高雄券、商圈夜市券刺激下，有信心恢復到過去榮景。

由於疫情逐漸趨緩，業者經歷疫情期間慘淡經營，這次看好商機，重新規劃商場動線，盼讓民眾安心逛夜市，也找回過去業績。劉坤松說，這次回歸將採小規模經營，攤位不算多，但重複低、可逛度更高；未來還打算推出外送服務，讓夜市發展更多元。

響應五倍券商機，鳳山青年夜市也與PGTalk必礦科技股份有限公司合作，方便民眾使用行動支付，今天開幕PGTalk新用戶下載購點再送消費金活動。

鳳山青年夜市與瑞豐夜市、六合夜市並稱「高雄三大夜市」。這次重回鳳山，而且每週從周四開到周日連開4天，消息一出連日來包括熱門的阿明哥滷味、不一樣鴨血、小鮮鹹水雞，尚峰豆乳雞、櫥窗滷味哥、酉記臭豆腐等美食都引起討論。

夜市券 青年 疫情

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