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澎湖擱淺貨輪信燕輪 船上殘油完成抽除

中央社 / 澎湖縣6日電

擱淺在澎湖吉貝嶼海域的巴拿馬籍貨輪「信燕輪」，在交通部航港局與澎湖縣政府等單位合作下，今天順利將船上15公秉重柴油及42.3公秉柴油，全數抽除完畢，解除海上油污染危機。

航港局發布新聞稿指出，巴拿馬籍貨輪「信燕輪」於10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，航港局第一時間成立應變小組，協調拖船業者辦理緊急拖帶，但因東北季風關係，當地海象惡劣及水深太淺，導致拖船無法進行拖帶。

航港局為避免發生油污染外洩情事，經啟動緊急採購委託海歷公司、中華海事檢定社研議最適抽油方式，並於吉貝現地設立前進指揮所，持續協調海洋保育署、海巡署及澎湖縣政府等單位調配防污資材於當地備便，並利用海象條件較佳時機進行抽油作業。

航港局委託中華海事檢定社人員登船量測，船上實際載有15公秉重柴油及42.3公秉柴油，局長葉協隆今天親自前往吉貝現場視察，在相關單位共同努力下，信燕輪船上殘油，全數抽除完畢。

航港局表示，由平台船將所抽除油料運抵澎湖岐頭碼頭駁油，解除海上油污染危機，避免當地生態浩劫，航港局也要求業者於完成抽油作業後應即進行壓艙穩固船體，避免船體移動對環境造成破壞。

至於船上14名船員，已於1日完成隔離，航港局將啟動海事調查程序查明原因。

航港局 澎湖 巴拿馬

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