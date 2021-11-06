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高雄8樓以上須公安檢查 管委會：立意良善施行有難度

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄市公寓大廈管理維護商業公會新任理事長陳紀孝，認為市府下修受安檢的大樓，立意良善，但施行上有相當難度。圖／陳紀孝提供
高雄市公寓大廈管理維護商業公會新任理事長陳紀孝，認為市府下修受安檢的大樓，立意良善，但施行上有相當難度。圖／陳紀孝提供

高雄市政府工務局今宣布，8樓以上集合住宅，明年元旦起納入公安申報範圍，高雄市公寓大廈管理維護商業公會新任理事長陳紀孝認為，城中城事件凸顯住宅安全的重要性，市府立意良善，但施行上卻有相當難度。

擔任大樓管委會主委的林姓男子說，這項法令影響最大的是付費問題，尤其8樓至15樓的大樓，原本不用付費，現在得多付一筆錢給消防廠商，才能配合檢查。

陳紀孝表示，高雄有很多八樓以上的老舊大樓沒設管委會，就算有管委會，也礙於經費不足，連修繕大樓公共設施都有困難，何況要增加公安申報費用，必須再籌錢付費，可能增加受檢難度；過去十六樓以上的大樓二年需公安申報，不僅未真正落實而且價碼不一，建議訂定明確公安申報價格，否則這樣的政策改變，徒令人民覺得有圖利特定廠商之嫌。

他認為，政府機關不應倉促修法，應與業者及管委會辦公聽座談，制定補貼公安申報費用等配套措施，或加強輔導管委會，讓法令可以真正落實而不流於形式。

公安 高雄市

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