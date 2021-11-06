自行車旅遊年！屏東鵬管處揪百名車友車聚
屏東大鵬灣國家風景區管理處今天上午舉辦為期兩天的「大鵬灣Cruising 300活動」，約有450名單車友齊聚大鵬灣濱灣碼頭，挑戰騎乘國際級車道環灣道路；由百名選手騎聚濱灣碼頭以挑戰環灣道路26圈方式揭開序幕，明天還有2到6歲的孩童分組尬車比賽。
鵬管處指出，今年觀光局「2021自行車旅遊年」，透過「大鵬灣Cruising 300活動」推廣轄區自行車體驗及獨特的風景與在地特，上午由百名選手騎聚濱灣碼頭以挑戰環灣道路26圈方式揭開序幕。
活動也讓車友騎乘體驗環灣道路周邊社區、店家，沿途可穿越濕地、龍貓隧道尋找甫獲國際雙獎項的裝置藝術「造物手」，同時感受東港小鎮之美。
鵬管處表示，這次參加選手中有在台日籍友人中村父子三人同時報名參加「大鵬灣Cruising 300活動」及「小騎士Slip Bike滑步車活動」，全家一起體驗大鵬灣多元自行車路線。
今天傍晚在濱灣碼頭還有「音樂饗宴」及「海灣巿集」，遊客若憑消費卷或現金消費達500元，可領於活動現場領取海灣市集抵用卷100元，及200份限量大鵬灣五倍券加碼名額，此外，明天仍有「小騎士Slip Bike滑步車活動」，由2到6歲的孩童分組尬車比賽，鵬管處也廣邀民眾參與。
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