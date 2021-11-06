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城中城災後 明年起高市8樓以上大樓要公安申報

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市政府公告，明年元月起，八樓以上集合式住宅，都需納入公安檢查申報。 記者王昭月／翻攝
高雄市政府公告，明年元月起，八樓以上集合式住宅，都需納入公安檢查申報。 記者王昭月／翻攝

城中城大火事後，高雄市政府檢討策進，工務局今宣布市內8樓以上集合住宅明年元旦起納入公安申報範圍，申報期間為明年1月1日至3月31日止，未申報者將依法裁處6萬以上，30萬以下，限期未改，會連續重罰，估計納入檢查的約有4000多棟。

依內政部現行公安申報規定，16樓以上的集合住宅類建築物，公共區域應辦理公安申報，繼台北市自2014年起擴大將11樓以上集合住宅類（H2類組）納入公安檢查後，高市則公告，明年元旦起8樓以上集合住宅都需申報檢查。

高市工務局統計，明年起新增安檢的8樓以上、16樓以下集合住宅，約有4000多棟，申報檢查期間為明年1月1日至3月31日，且每3年應申報1次，建築物所有權人或使用人，應委託專業檢查機構或人員辦理，如有成立管理組織、則由管委會或管理負責人申報。檢查項目包括直通樓梯、安全梯、避難層出入口、升降設備、避雷設備及緊急供電系統6項，檢查後，再由專業檢查機構向高市工務局申報。

工務局提醒，若未辦理申報，依「建築法」相關規定可處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，限期未改善則連續處罰。目前相關公告已函請高雄市公寓大廈管理維護商業同業公會等單位轉達所屬會員，也請各區公所轉知。

高雄市政府公告，明年元月起，八樓以上集合式住宅，都需納入公安檢查申報。記者王昭月／翻攝
高雄市政府公告，明年元月起，八樓以上集合式住宅，都需納入公安檢查申報。記者王昭月／翻攝

公安 建築 安檢

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