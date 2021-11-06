城中城災後 明年起高市8樓以上大樓要公安申報

城中城大火事後，高雄市政府檢討策進，工務局今宣布市內8樓以上集合住宅明年元旦起納入公安申報範圍，申報期間為明年1月1日至3月31日止，未申報者將依法裁處6萬以上，30萬以下，限期未改，會連續重罰，估計納入檢查的約有4000多棟。

依內政部現行公安申報規定，16樓以上的集合住宅類建築物，公共區域應辦理公安申報，繼台北市自2014年起擴大將11樓以上集合住宅類（H2類組）納入公安檢查後，高市則公告，明年元旦起8樓以上集合住宅都需申報檢查。

高市工務局統計，明年起新增安檢的8樓以上、16樓以下集合住宅，約有4000多棟，申報檢查期間為明年1月1日至3月31日，且每3年應申報1次，建築物所有權人或使用人，應委託專業檢查機構或人員辦理，如有成立管理組織、則由管委會或管理負責人申報。檢查項目包括直通樓梯、安全梯、避難層出入口、升降設備、避雷設備及緊急供電系統6項，檢查後，再由專業檢查機構向高市工務局申報。