陳玉珍瘦身有成 出席活動被追問 ：戀愛了?

為了幫小農行銷，行政院農業委員會水土保持局與金門縣政府今日假林務所草地廣場舉辦「2021浯島好農力-農村生活節」活動，現場有各種吃喝賞玩的攤位，不少民眾趁著假日到場走走，最近瘦身有成的立委陳玉珍也到場，立即引起騷動，有不少台灣遊客看到，馬上要求合影，她也來者不拒，被稱讚「超有親和力」！

這場活動連結金門公部門、農村組織及青年朋友，共同展現金門浯島好農力，包括立委陳玉珍、水保局台南分局副分局長祝瑞敏、縣府建設處長陳祥麟、林務所長鐘立偉等人都到場參與。

陳玉珍在致詞時感謝農委會水保局對於金門青農及農產品的支持與協助，並希望應該在台灣舉辦金門農特產品的行銷活動，主動將在地色產品推介到台灣去。

稍後陳玉珍也到各攤位參觀試吃試玩，所到之處都大受民眾的歡迎，成為現場亮點，不少人都說「她變瘦、變美」，追問她是否在「談戀愛」，陳玉珍笑著回答，最近正在減肥，每天只吃一餐，還有運動健身，所以一個月就瘦了7公斤；至於有沒對象，她則表示，「等大家幫忙介紹」。

今天現場由社區、小農和青年夥伴們各自發揮巧思，讓消費者在現場都能感受到滿滿的金門風情，同時還有斗門社區地瓜紅龜粿、何厝社區花帔及古寧頭聚落的蚵殼風鈴等現場體驗，讓民眾感受到金門農村不同的文化創意與農產價值，加深對農村在地生活文化的認同與肯定，一人一張農村願景卡，表達對金門農村未來的期許。

另外，金門縣農會也將烈嶼鄉的芋頭與台中台中市大安區農會飛天豬品牌合作的芋頭香腸，帶到現場展售，金門縣農會總幹事文水成表示，原本準備一天的銷售量，沒想到在短短2個小時就賣完，證明金門的芋頭與豬肉都很好吃。