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力挺消防第一線 高市預算增28%幅度歷年之最

中央社 / 高雄6日電

城中城大火引起外界對高市府消防預算編列重視。依消防局今天公布數據，明年預算達新台幣28億9000萬元，共增編6億4747萬元，增加幅度近28%，為歷年增加幅度最高。

高雄市政府消防局今天新聞稿說明預算編列、添購消防裝備及人力擴編情形。其中，110年度總預算約22億餘元，明（111）年預算28億9000萬元，增編6億4747萬元，增幅近28%，為歷年增加幅度最高。

對於111年預算增加項目，消防局災害搶救科說明，汰換各式逾齡消防車輛增編1億1328萬元、人事待遇費增加1.24億元、充實第一線人員消防衣帽鞋裝備、新式搶救器材、無線電通訊設備及保險油料養護費用等增編6478萬元、改善各分隊廳舍環境及備勤品質增編1110萬元。另外，包括興建和發分隊工程編列1000萬元及110年中央補助款墊付3.21億（汰換老舊消防車輛）。

外界關心個人防護裝備部分，災害搶救科指出，今年新購消防衣帽鞋189套，預計年底驗收合格後配發，可達成外勤中分隊第一線消防人員「每人均有2套消防衣裝備」目標。

明年編列預算採購消防衣共4244萬7000元，規劃逐步汰換老舊或損壞消防衣，維持外勤消防人員2套消防衣可供救災替換目標；另編列消防衣清洗預算70萬6000元，委由專業廠商清洗，確保消防衣維持良好功能。

人力擴編部分，依人事室數據，現有1550人(每名消防人員服務人口比1：1776)；市府已於10月核定擴編案，編制員額自1614人增加至1805人(消防人員服務人口比1：1526)。後續逐年增編預算補充消防人力，新增人力將以外勤基層為主，投入救災救護及消防安檢等任務。

電通 安檢

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