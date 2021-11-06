桃源風災芒果農損申請補助全遭打槍 農民齊抗議

高雄市桃源區芒果今年8月受颱風及明霸克露橋斷影響損失慘重，市長陳其邁視察果園時也承諾補助將從寬認定，有農民日前向桃源區公所詢問得知，公所通過農損公頃數、戶數竟為0，此舉引發數十位農民在上周五聚集公所抗議，桃源區公所昨召開說明會，高雄市農業局派員出席，提醒公所應再次審視相關資料，依從寬送從簡原則盡速辦理認定。

市政顧問高忠德、前高雄市議員伊斯坦大．貝雅夫等人9月接獲農民反映，市府公告8月開放申請農損補助，但農民遲遲拿不到補助款，鄰近的六龜、那瑪夏農民卻都已拿到，希望他們幫忙了解，高忠德等人到公所詢問，獲得的回應卻是桃源區的芒果農損為「自然落果」。

高忠德後續到農業局詢問，當場收到農業局交給公所的回文，內容提及公所函報農業局的芒果農損救助戶數核可通過數為0件，與公所芒果受災速報80公頃受災率30%有明顯落差，農業局已提醒公所再次審視相關的資料，但公所回應卻是維持原判定，農民接獲消息非常憤怒，上周五準備雞蛋到桃源區公所外抗議。

高市農業局表示，本次桃源區芒果災損公所認定結果與其它鄰近區域有明顯落差的狀況，建議公所盡速調整並依據規定辦理後續補正程序，維護農民權益，在公告期限內有申請災損的農民不用擔心，相關的預算仍然匡列保留，公所也有將當初現勘的照片與紀錄保留，農民不用再跑一趟申請複查。

桃源區長謝英雄表示，公所人員根據中央審核規定走流程，初勘時因明霸克露橋斷無法及時到場視察，只能請當地里長將農損面積先速報給公所，後續又受甲仙工務段開放通車時間影響，初審流程有延後。