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高雄大港人「南回歸線」開幕 不分黨派支持青年聲音
高雄大港人青年發展協會今明兩天在台糖成功物流園區舉辦「南回歸線城市計畫」系列活動，透過策展、互動劇、企劃競賽與講座等活動，激起青年人對在地議題的關心與想法。活動獲得外界關注，市議員鄭光峰、林于凱、蔡金晏、吳益政等人到場，不分黨派力挺青年參政。活動參與者說，看完展很感動，年輕人若想要參政不一定要從政，大港人是個發表意見與想法的共創平台。
去年底200名高雄青年參與大港人起草計畫，結合演唱會、社團成果發表、市集、主題展、主題講座、行銷企劃競賽，提高學生、青年願意參與校外活動意願。主辦單位指出，本次活動共分學生競賽、主題講堂及亞灣市集、南回歸線亞灣音樂祭、南回歸線亞灣城市主題展五大部分。
活動今天上午開幕，民眾黨吳益政、民進黨鄭光峰、國民黨蔡金晏、時代力量林于凱等市議員出席活動，市府青年局長張以理、經發局長廖泰翔也出席。大港人執行長陳思恩指出，大港人的成立宗旨是要關懷高雄，盼搭建青年共創平台取代政治對立，大港人今年以凝聚共識為目標，明年開始要行銷高雄。
今天活動包含靜態公民參與足跡靜態展、北漂青年互動小劇場等活動，明天活動是下午2點進行至晚上8點。從事室內設計的青年霍冠霖說，透過展覽進一步認識台灣政治發展脈絡與世界接軌事件，青年參政不一定要透過從政才能參與公眾事務。
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