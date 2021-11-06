高雄8樓以上集合式住宅 111年起需公安申報

高雄城中城大火，凸顯集合式住宅公安問題。高雄市工務局今天表示，明年元旦起，8層以上即需公安申報，約增4000多棟要申報。若未辦理申報將處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

高雄市工務局接受中央社記者訪問表示，依內政部現行規定，集合住宅類建築物達16層以上，公共區域應辦理公安申報，但也授權地方政府可加嚴規定。

工務局4日發文公告擴大8層以上集合住宅，自明年1月1日起納入申報範圍，強化集合住宅檢查。預估會有4千多棟加入檢查行列，檢查申報期間為明年1月1日至3月31日，此後每3年申報1次。

工務局表示，申報檢查項目包括直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統6項，住戶須於明年1月1日至3月31日前委託政府認可的合法專業機構或人員檢查，再向工務局完成申報。

若專業機構檢查後，判定有缺失待改善，就要限期改善後再次向工務局報備。若無缺失，檢查所有項目均齊備，就會判定合格。

但若未辦理申報，工務局表示，將依照建築法規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰。