快訊

遭爆僅出席1次會議…林靜儀辭VICP委員 陳時中曝批准原因

高雄鼓山一汽車旅館傳命案 男女全裸陳屍浴缸

高雄8樓以上集合式住宅 111年起需公安申報

中央社 / 高雄6日電

高雄城中城大火，凸顯集合式住宅公安問題。高雄市工務局今天表示，明年元旦起，8層以上即需公安申報，約增4000多棟要申報。若未辦理申報將處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

高雄市工務局接受中央社記者訪問表示，依內政部現行規定，集合住宅類建築物達16層以上，公共區域應辦理公安申報，但也授權地方政府可加嚴規定。

工務局4日發文公告擴大8層以上集合住宅，自明年1月1日起納入申報範圍，強化集合住宅檢查。預估會有4千多棟加入檢查行列，檢查申報期間為明年1月1日至3月31日，此後每3年申報1次。

工務局表示，申報檢查項目包括直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統6項，住戶須於明年1月1日至3月31日前委託政府認可的合法專業機構或人員檢查，再向工務局完成申報。

若專業機構檢查後，判定有缺失待改善，就要限期改善後再次向工務局報備。若無缺失，檢查所有項目均齊備，就會判定合格。

但若未辦理申報，工務局表示，將依照建築法規定，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰。

公安 建築 高雄市

延伸閱讀

第12屆金音創作獎 今晚移師高雄流行音樂中心重磅登場

消費者注意！百貨公司生意搶搶滾 高雄券額度將縮減

逛街、下班經捷運站可臨時起意接種 高雄不用預約隨到隨打

開拓大南方市場新契機 高雄越南分享交流

相關新聞

垃圾何其多 東港鎮海公園沙灘清出逾千公斤垃圾

屏東縣政府今天在東港鎮鎮海公園沙灘，舉辦「2021屏東縣政府冬季淨灘淨海暨海洋志工成果發表活動」，由副縣長吳麗雪親自對優...

大叔返鄉圓夢!40年老家變學堂 邀志同道合夥伴共讀成長

「老家孕育我成長，也是我人生下半場築夢基地！」高雄55歲男子高振益待過媒體界，曾經創業開店，今年取得高師大碩士學位後，毅...

耗資5400萬金湖鎮衛生所啟用 提供民眾公衛與長照服務

「金湖鎮衛生所」新建大樓今日落成揭牌，象徵金湖鎮地區基層醫療保健業務，又向前跨出一大步，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等...

六堆300年屏東多鄉鎮組50隊客家獅隊 傳承客家文化

今年正逢六堆300年，屏東舉辦系列慶典活動，今天上午由來自多個鄉鎮組成的50隊客家獅隊，於屏東縣立田徑場舉行「六堆300...

消費者注意！百貨公司生意搶搶滾 高雄券額度將縮減

高雄市推出高雄券、夜市商圈券吸引振興五倍券商機，明顯帶動許多行業業績。市府經發局指出，活動滿月已有數家百貨業提前達到經發...

55年高雄中都戲院遭強拆 民怨拆太急

55年歷史的高雄中都戲院閒置多年淪危樓，市長陳其邁日前下令拆除，工務單位昨斷電後架起圍籬，一樓是市場，18名攤商在該處做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。