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向第一線環保英雄致敬 金門表揚績優清潔人員

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯頒獎表揚金門縣績優的清潔人員。圖／金門縣環保局提供
金門縣長楊鎮浯頒獎表揚金門縣績優的清潔人員。圖／金門縣環保局提供

清潔人員每日無論颳風下雨或烈日，皆需負起垃圾清運、資源回收、髒亂點清除等相關工作，遇到天災更要第一時間進行災後環境復原，相當辛苦。金門縣長楊鎮浯今天主持「績優清潔人員表揚」，親自頒獎表揚清潔人員，也肯定清潔人員為了全縣環境維護工作的付出與辛勞。

為向金門縣第一線環保英雄致上最崇高的敬意，金門縣環保局特別辦表揚活動，楊鎮浯在致詞時表示，去年度至今發生新冠肺炎、非洲豬瘟、牛結節疹等疫情，感謝清潔人員在艱難時刻，不畏危險辛勞進行環境清潔及噴藥消毒作業，對於防疫扮演重要角色。

縣環保局指出，近3年金門縣榮獲行政院環境保護署「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」金質、銀質獎殊榮，更連續3年獲得天下雜誌之幸福城市大調查(非六都組)環境力第一名以及今周刊2021永續城市「環境力特別傑出獎」的高度肯定，其中清潔人員的貢獻功不可沒，感謝清潔人員及相關人員付出，才有如今的榮耀。

行政院環境保護署今年首度舉辦「全國特優清潔隊員及推動清潔隊職安衛優良人員」遴選，金湖鎮公所環保課長陳永要和隊員辛成和因表現優異且認真負責，在全國各縣市環保機關30位複賽人選中脫穎而出獲獎，預計11月9日接受環保署公開表揚，肯定同仁在環保服務與職業安全衛生領域的付出與努力。

榮獲本年度縣「績優清潔人員」殊榮則有，金城鎮張燕忠、金沙鎮何建德、烈嶼鄉羅天誠、金湖鎮張淑貞、金寧鄉吳國贊及環保局黃木林。

縣府也說，為了給清潔人員更大的支持及安全的工作環境，已陸續購置清潔人員專業防風防雨透氣外套、輕便工作服、安全鞋、防穿刺手套等各項基本防護配備，並推動添購資源回收車、垃圾車及優化改善各鄉鎮清潔隊隊部設施，彙整各公所需求，向行政院環境保護署申請補助計畫改善清潔隊部及資源回收設施，以提供清潔人員舒適安全的工作環境。

金門縣長楊鎮浯今天親自頒獎表揚退休的清潔人員，也肯定他們的付出。圖／金門縣環保局提供
金門縣長楊鎮浯今天親自頒獎表揚退休的清潔人員，也肯定他們的付出。圖／金門縣環保局提供
金門縣長楊鎮浯今天主持「績優清潔人員表揚」，親自頒獎表揚清潔人員，也肯定清潔人員為了全縣環境維護工作的付出與辛勞。圖／金門縣環保局提供
金門縣長楊鎮浯今天主持「績優清潔人員表揚」，親自頒獎表揚清潔人員，也肯定清潔人員為了全縣環境維護工作的付出與辛勞。圖／金門縣環保局提供
為向金門縣第一線環保英雄致上最崇高的敬意，金門縣長楊鎮浯今天主持「績優清潔人員表揚」，親自頒獎表揚清潔人員。圖／金門縣環保局提供
為向金門縣第一線環保英雄致上最崇高的敬意，金門縣長楊鎮浯今天主持「績優清潔人員表揚」，親自頒獎表揚清潔人員。圖／金門縣環保局提供

金門 資源回收

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