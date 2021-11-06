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大叔返鄉圓夢!40年老家變學堂 邀志同道合夥伴共讀成長

聯合報 / 記者王慧瑛／屏東即時報導
獲得妻子、2個女兒支持，是高振益（右二）中年返鄉圓夢動能。記者王慧瑛／攝影
獲得妻子、2個女兒支持，是高振益（右二）中年返鄉圓夢動能。記者王慧瑛／攝影

「老家孕育我成長，也是我人生下半場築夢基地！」高雄55歲男子高振益待過媒體界，曾經創業開店，今年取得高師大碩士學位後，毅然返鄉實踐理想，將超過40年屋齡老家活化變身為「萬丹學堂」，他感性地說，如果爸媽還在，也會力挺他的決定。

高振益老家在屏東萬丹鄉，高中畢業後就離家，一路在高雄就業、成家，曾在媒體產業服務10年，之後創業賣咖啡輕食，但這些都不是他最想做的事，他堅信「比賺錢更重要的是精神愉快」，2年前到高師大台灣歷史文化及語言研究所進修，愈念愈有興趣，領悟到學海無涯，決定開設學堂，滿足自己求知慾，也與更多志同道合朋友交流。

高振益今年6月從高師大研究所畢業取得碩士學位，任教職妻子張乃綺是他背後重要力量，鼓勵他學以致用，做自己真正喜愛的事。他幾個月前著手整理萬丹老家環境，回到伴他成長的家，內心無比感動，他說，年過半百能還鄉實踐理想，深度認識自己家鄉，非常有意義。

「萬丹學堂」今天上午開張，高振益的老師、同學、親友出席踴躍，妻子、2個女兒忙進忙出當高振益最佳分身，張乃綺說，丈夫有執行力，將老家變身為學堂，不只是對空間的情感連結，還有對家鄉的使命感，家人更是最佳後盾。

「騎樓磨石子地板、客廳大理石地板及牆面，是爸爸一點一滴打造的家！」高振益帶領訪客介紹學堂建築特色，原本暮氣沉沉的老家，多了人氣、笑聲，被賦予新生命新價值。

高振益說，許多四、五年級生求學過程大多只學中國史、世界歷史，對台灣史料或在地人文歷史太陌生，相當可惜，他進修求知過程獲得許多滿足，希望號召、鼓舞更多人一起來親近地方文史。

「只要用心做，不怕沒有隊友！」高振益說，學堂訴求對象鎖定社會人士，不定期辦文史講座、文物史蹟走讀等，邀請歷史學者、文史工作者、業界達人分享交流，課程一律免費。

高振益將他屏東萬丹鄉老家打造為「萬丹學堂」，這不僅是一間教室，也是他想實踐所學的築夢基地。記者王慧瑛／攝影
高振益將他屏東萬丹鄉老家打造為「萬丹學堂」，這不僅是一間教室，也是他想實踐所學的築夢基地。記者王慧瑛／攝影
高振益將他屏東萬丹鄉老家打造為「萬丹學堂」，這不僅是一間教室，也是他想實踐所學的築夢基地。記者王慧瑛／攝影
高振益將他屏東萬丹鄉老家打造為「萬丹學堂」，這不僅是一間教室，也是他想實踐所學的築夢基地。記者王慧瑛／攝影
55歲男子高振益將屏東萬丹老家打造為學堂，中年大叔懷抱築夢勇氣。記者王慧瑛／攝影
55歲男子高振益將屏東萬丹老家打造為學堂，中年大叔懷抱築夢勇氣。記者王慧瑛／攝影
高振益（前排右二）將老家打造為「萬丹學堂」，今天上午開張，他的老師、同學、親友出席相挺。記者王慧瑛／攝影
高振益（前排右二）將老家打造為「萬丹學堂」，今天上午開張，他的老師、同學、親友出席相挺。記者王慧瑛／攝影
高振益（左）將他屏東萬丹鄉老家打造為「萬丹學堂」，昔日同事出席學堂開幕，稱讚他的執行力與理想。記者王慧瑛／攝影
高振益（左）將他屏東萬丹鄉老家打造為「萬丹學堂」，昔日同事出席學堂開幕，稱讚他的執行力與理想。記者王慧瑛／攝影
「萬丹學堂」是一幢有42年歷史老宅，騎樓磨石子地板有獨特圖案，相當別緻。記者王慧瑛／攝影
「萬丹學堂」是一幢有42年歷史老宅，騎樓磨石子地板有獨特圖案，相當別緻。記者王慧瑛／攝影
高振益（前排右二）將老家打造為「萬丹學堂」，今天上午開張，他的老師、同學、親友出席相挺。記者王慧瑛／攝影
高振益（前排右二）將老家打造為「萬丹學堂」，今天上午開張，他的老師、同學、親友出席相挺。記者王慧瑛／攝影

萬丹 創業 文史工作者

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