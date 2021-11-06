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耗資5400萬金湖鎮衛生所啟用 提供民眾公衛與長照服務

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，上任以來一直積極在做幼兒與長輩的照顧環境改善。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，上任以來一直積極在做幼兒與長輩的照顧環境改善。記者蔡家蓁／攝影

「金湖鎮衛生所」新建大樓今日落成揭牌，象徵金湖鎮地區基層醫療保健業務，又向前跨出一大步，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等人都到場主持揭牌儀式，也期許衛生所之後能完善公共衛生及長照服務。

「金湖鎮衛生所」於93年衛生局組織編制修編成立，並於98年4月於原花崗石醫院門診區正式掛牌運作。其後於成功村租賃民宅使用，由於租賃空間有限，部分業務推動不易，為提供金湖鎮居民更優質之醫療保健服務，縣衛生局向衛生福利部爭取新建經費，由衛生福利部補助工程款4千餘萬元，並由本府自籌1千餘萬元配合款，總工程款達5400萬元。

金湖鎮啟用揭牌典禮，由楊鎮浯、陳玉珍、縣議員李應文、金湖鎮鎮長陳文顧、金門醫院副院長董文雅、阿里山營造有限公司董事長陳淮士、衛生局局長李錫鑫及金湖鎮衛生所主任方文櫸共同主持揭牌。

楊鎮浯表示，衛生所啟用後，預估門診人數、預防注射人數等各項業務均達倍數成長，可提供金湖鎮地區居民更完善之社區醫療保健服務，且有足夠空間推動中老年疾病及癌症防治等相關服務；為因應高齡化社會長期照顧之需求，四樓為日照中心，將由「財團法人晨光社會福利基金會」提供失能、失智長者照護，預計111年上半年營運，將可提供照護30位失能長者 ，落實社區照顧功能及在地老化政策。

陳玉珍表示，未來會持續為金門爭取相關的醫療經費；李應文則提出，金湖衛生所離金門醫院很近，走路不到5分鐘，如果可以的話，應該將衛生所移到小徑等村里，對於偏遠地方的村民才會更便利，未來也希望衛生所能持續下鄉為村民進行衛教宣導。

衛生局表示，未來將藉著這個空間，發揮最大的效益，提升金湖鎮居民公共衛生及長照服務，營造更優質的健康照護。

「金湖鎮衛生所」新建大樓今日落成揭牌是鎮內大代誌，重要人士幾乎全出席。記者蔡家蓁／攝影
「金湖鎮衛生所」新建大樓今日落成揭牌是鎮內大代誌，重要人士幾乎全出席。記者蔡家蓁／攝影
耗資5400萬元的金湖鎮衛生所今天啟用，特別安排精彩的舞獅表演，希望未來業務一切順利。記者蔡家蓁／攝影
耗資5400萬元的金湖鎮衛生所今天啟用，特別安排精彩的舞獅表演，希望未來業務一切順利。記者蔡家蓁／攝影
「金湖鎮衛生所」新建大樓今日落成揭牌，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等人都到場主持揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
「金湖鎮衛生所」新建大樓今日落成揭牌，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍等人都到場主持揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍也特別從台灣趕回來參加，並提到近年來立法院，協助金門爭取不少醫療相關預算。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍也特別從台灣趕回來參加，並提到近年來立法院，協助金門爭取不少醫療相關預算。記者蔡家蓁／攝影

衛生所 金門 衛生局

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