六堆300年屏東多鄉鎮組50隊客家獅隊 傳承客家文化

今年正逢六堆300年，屏東舉辦系列慶典活動，今天上午由來自多個鄉鎮組成的50隊客家獅隊，於屏東縣立田徑場舉行「六堆300年-舞動薪傳客家獅」，縣府也藉活動推多元文化。

縣府指出，屏東有高達四分一以上的客家人口，第一批客家先民再大武山下建立家園，為保衛家園成立六堆客庄鄉團組織，這300年來，六堆這塊土地團結、互助、多元與本土化的精神在地方扎根。

縣政府從文化慶典、歷史、鄉鎮人文等特色，於今年六堆300年，舉辦各種不同面向的系列活動，今天上午「六堆300年-舞動薪傳客家獅」於屏東縣立田徑場登場，由50隊客家獅隊進場大會師。

為藉由活動傳承文化，這次六堆300年，客家廣口獅透過獅頭製作調查研究、影像紀錄典藏，將客家獅製作系統與影像化，在疫情期間辦理線上客家獅製作工藝研習課程。

縣府表示，300大會獅發想來自屏東地方民俗特色，與六堆的堆制運作，將每堆設六期，每期50名壯丁；由來自六推各鄉鎮車城、保力及非客家鄉鎮成立50隊獅隊。

為籌備這場歷史性的展驗，每個獅隊透過糊紙、成型、上色、方形開口、彩繪與組合等手做，發揮創意打造多隻具多元特色的客家獅。