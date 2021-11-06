消費者注意！百貨公司生意搶搶滾 高雄券額度將縮減

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聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「高雄開就賺」活動起跑，多數業者回報吸客成效驚人，尤其百貨公司搭配周年慶活動有滿滿人潮。圖／高市經發局提供
「高雄開就賺」活動起跑，多數業者回報吸客成效驚人，尤其百貨公司搭配周年慶活動有滿滿人潮。圖／高市經發局提供

高雄市推出高雄券、夜市商圈券吸引振興五倍券商機，明顯帶動許多行業業績。市府經發局指出，活動滿月已有數家百貨業提前達到經發局預估的目標，下階段調控百貨業高雄券發送額度，其他旅宿、餐飲業及KTV、釣蝦等行業別申請不受影響。此外，十分受歡迎的夜市商圈券第二波發送時間已經確定，預計在11月29日至12月3日間發放。

「高雄開就賺」活動第一階段針對百貨、旅宿及餐飲業者滿額贈送高雄券，百貨業滿5千送1千高雄券；第二階段跨大納入受疫情影響停業的KTV、釣蝦、美容美體及按摩業，另對接藝FUN、動滋、國旅、農遊、客庄等加碼券，消費達500元以上同樣可領100元高雄券。

經發局指出，「高雄開就賺」活動起跑剛滿月，多數業者回報吸客成效驚人，活動滿月已有數家百貨業提前達到經發局預估的目標，甚至有業者反映，收取振興券之後的業績已逼近去年三倍券半年累積總額；為讓高雄券對接更廣，百貨業者若達預估目標，高雄券供應額度必要時將優先調整百貨業配發數量。

10月8日起配合振興券，經發局同步在全市合作商圈夜市發送商圈夜市券，持200元紙本振興券可兌換400元。經發局預告，第二波商圈夜市券在11月29日至12月3日間發放，民眾可在貼「商圈夜市券合作攤商店家」貼紙的地方使用，期限至111年4月30日止。

夜市券 高雄券 餐飲業

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