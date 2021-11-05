澎湖協助無籍船筏合法化 確保民眾生計

目前全國除澎湖以外縣市面臨無籍船筏不得出海困境，澎湖縣長賴峰偉今天赴議會進行施政報告表示，證明縣府先前決策正確，透過主動輔導申請等做法協助無籍船筏合法化，確保鄉親生計。

賴峰偉表示，目前全國除澎湖縣以外的縣市，都面臨無籍船筏不得出海困境，雖然船舶管理屬中央權責，但現在證明當初縣府主動輔導無籍船筏合法化的決定正確，確保鄉親不受中央禁令影響生計。

賴峰偉說，民國108年4月下旬，當時就任還不到4個月，經海巡署告知澎湖境內有900多艘無籍船筏，監察院要求廢止「澎湖縣無籍船筏暫行管理辦法」，109年起海巡將嚴格禁止所有無籍船筏出海。

賴峰偉強調，雖然依法船舶管理是交通部航港局權責，但許多澎湖人以海為生「一艘船可能關係一個家庭生計」。因此主動邀集航港局、海巡署、縣府農漁局、旅遊處等單位召開專案會議，提出以「輔導申請」、「降低收費」、「簡化流程」三大原則，協助無籍船筏合法化。

賴峰偉表示，在議會、立委楊曜協助下，縣府為每艘無籍船筏船主向航港局爭取到50%的自用遊艇認證費用補助，每艘船約可減少新台幣3萬5000元認證費，從108年至今已有427艘取得「自用遊艇」執照。

賴峰偉說，航港局發文公告109年元旦起出海必須「船有執照」、「人有駕照」，因此縣府爭取在澎湖開設專案考照班，並針對識字有限的長者首設以口試取代筆試，並由縣府派專人輔助口語朗讀。

賴峰偉表示，在考照費用部分，縣府補助營業用小船駕照每人5500元，自用小船駕照每人2000元。統計108年至今已有886人取得小船駕照，今年更有472名民眾報名11、12月分考照，其中28人為識字有限長者，創下歷年最高報考人數紀錄。

賴峰偉強調，縣府考量多數年長者、經濟弱勢者使用船筏多為不適用船舶法的「推進動力未滿十二瓩（15匹馬力）之非漁業用小船」，因此特別制定「澎湖縣海上休閒用筏（載）具管理辦法」，免收驗證費、不用考照，至今已協助807艘取得登記。