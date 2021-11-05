開拓大南方市場新契機 高雄越南分享交流

新南向國家投資智慧城市建設快速成長，高市府首度參加由越南軟體協會VINASA舉辦「2021年越南-ASOCIO智慧城市高峰會」，透過「高雄智慧城市發展與解決方案論壇」分享應用成果。

高雄市政府今天新聞稿表示，與會者包含ASOCIO亞太資訊服務業組織的24名會員經濟體系及50個國家的大使館、越南中央及地方政府官員、系統整合商、電信商、智慧城市解決方案提供商等，超過百人上線參與。

高市府研考會表示，論壇議題包含政府經驗分享及產業交流，首先由高市府資訊中心主任劉俊傑分享高雄智慧城市發展策略及執行經驗，並邀請高雄姐妹城市、峴港市資訊局長Mr.Thanh及越南智慧城市公協會代表與會討論。

會中針對科技應用、產業合作、商業模式及投資等議題進行交流，邀請中華電信及鴻維科技分享在高雄建設智慧應用方案經驗，例如工業區智慧化管理、智慧化地理資訊平台應用於都市計劃與房地產管理等，強化高雄在地企業對接越南解決方案需求，促成新南向市場商機。

劉俊傑表示，高雄與峴港的地理環境有許多相似處，因此高雄面對的城市治理困難，峴港也會遇到，例如交通問題、產業數位轉型、科技園區智慧管理、缺水問題、智慧港口與物流等，都值得互相學習及深入交流。

依研考會資料，峴港市為越南中部最大都市，為僅次胡志明市的第二大港灣城市。近年來峴港市與東南亞城市在交通、貿易往來興盛，逐漸邁向國際化港灣城市。

高雄與峴港過去的產業結構以造船、製造業及化工業為主，近幾年則透過數位轉型，逐漸朝高科技、資訊安全、電子商務、智慧港口與物流等產業發展，且今年兩個城市都獲得國家等級的智慧城市獎項肯定。

今年中央宣布在高雄投入超過新台幣110億元，打造高雄亞灣區成為5G-AIOT智慧城市的最佳實驗及落地場域；同時2022智慧城市論壇暨展覽在高雄也有主場，展示智慧科技應用解決方案成果，高市府將邀請峴港市政府代表及越南企業代表蒞臨高雄交流。