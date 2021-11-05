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全台首個遠洋漁業青年聯誼會成立 結合產官學因應市場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，今天下午舉行成立大會。圖／遠洋漁業青年聯誼會提供
漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，今天下午舉行成立大會。圖／遠洋漁業青年聯誼會提供

漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，今天下午至高雄漁民服務中心舉行成立大會，現場80多名會員出席，新任會長林涵宇表示，聯誼會將秉持「認識、創新與傳承」三大宗旨，並結合學術界，帶領遠洋相關產業成員了解國際漁業管理、人權等議題。

漁業署長張致盛、高雄科技大學漁業生產與管理系主任蔡文沛及鮪魚公會、魷魚公會、圍網公會等多名來自全台遠洋漁業相關公司二代青年出席，林涵宇表示，台灣的遠洋漁業過去是單打獨鬥，聯誼會期望可聚集全台遠洋漁業相關的青年，相互交流學習。

林涵宇表示，聯誼會預計將結合台灣產官學各界資源，舉例來說，邀請台大、高科大、中山大學等各校海洋相關年輕、資深學者授課，教會員了解國際國際漁業公約、國際人權基礎知識等，強化我國漁業管理量能。

林涵宇表示，聯誼會目前正在朝數位化發展，除將透過蒐集遠洋漁業資料，推動大數據分析並結合人工智慧（AI）等技術，打造合宜的永續漁業與人權兼備的產業環境，也正在尋找技術製作船舶模擬機，以虛擬實境方式，讓對遠洋漁業有興趣的青年及非我國籍移工感受海上模擬狀況，另外也將邀老船長以口述方式拍攝影像，達到傳承效果。

張致盛表示，遠洋漁業多以公司型態組成，更需順應國際潮流，仔細檢視國際貿易、漁業管理、漁工人權等議題，希望藉由聯誼會的成立，整合遠洋二代的創新思維，在既有的產業鏈下調整，因應市場需求向前發展。

漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，漁業署長張致盛致詞。圖／遠洋漁業青年聯誼會提供
漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，漁業署長張致盛致詞。圖／遠洋漁業青年聯誼會提供
漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，今天下午舉行成立大會。圖／遠洋漁業青年聯誼會提供
漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，今天下午舉行成立大會。圖／遠洋漁業青年聯誼會提供

遠洋漁業 聯誼 青年

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