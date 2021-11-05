全台首個遠洋漁業青年聯誼會成立 結合產官學因應市場

漁業署輔導全台灣遠洋漁業相關領域的漁業青年成立全台灣首個「遠洋漁業青年聯誼會」，今天下午至高雄漁民服務中心舉行成立大會，現場80多名會員出席，新任會長林涵宇表示，聯誼會將秉持「認識、創新與傳承」三大宗旨，並結合學術界，帶領遠洋相關產業成員了解國際漁業管理、人權等議題。

漁業署長張致盛、高雄科技大學漁業生產與管理系主任蔡文沛及鮪魚公會、魷魚公會、圍網公會等多名來自全台遠洋漁業相關公司二代青年出席，林涵宇表示，台灣的遠洋漁業過去是單打獨鬥，聯誼會期望可聚集全台遠洋漁業相關的青年，相互交流學習。

林涵宇表示，聯誼會預計將結合台灣產官學各界資源，舉例來說，邀請台大、高科大、中山大學等各校海洋相關年輕、資深學者授課，教會員了解國際國際漁業公約、國際人權基礎知識等，強化我國漁業管理量能。

林涵宇表示，聯誼會目前正在朝數位化發展，除將透過蒐集遠洋漁業資料，推動大數據分析並結合人工智慧（AI）等技術，打造合宜的永續漁業與人權兼備的產業環境，也正在尋找技術製作船舶模擬機，以虛擬實境方式，讓對遠洋漁業有興趣的青年及非我國籍移工感受海上模擬狀況，另外也將邀老船長以口述方式拍攝影像，達到傳承效果。