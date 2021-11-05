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高雄「青年夜市」回來了！ 攤商迎接疫情後新商機

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄青年夜市宣布將在明天重返鳳山，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，希望能迎接久違的消費人潮。記者劉學聖／攝影
看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄青年夜市宣布將在明天重返鳳山，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，希望能迎接久違的消費人潮。記者劉學聖／攝影

看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄三大觀光夜市之一的鳳山青年夜市宣布將在明天重返鳳山，新地址選在鳳山區中崙一路77號交叉口空地再度重新開幕，還邀請綜藝天王吳宗憲蒞臨，親自主持開幕儀式以及演唱，炒熱現場氣氛，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，總共165攤好吃、好玩，希望重振以往風光，迎接久違的消費人群。

數度搬遷的「青年夜市」終於要回到鳳山區，而且每週要開4天，此消息一出引起大批網友討論，也有不少網友表示「夜市終於回鳳山了」、「希望跟以前一樣好吃好逛」，業者為了響應政府5倍券商機，開幕當天PGTalk新用戶下載購點再送消費金活動，現場還有眾多豐富商品提供抽獎。

鳳山青年夜市業者劉坤松表示，由於疫情逐漸趨緩，他們經歷疫情期間慘淡經營，這次看好商機，特地重金重新規劃商場動線，就是希望讓民眾可以安心逛夜市，鳳山青年夜市已有20多年歷史，歷經6度搬遷後重回鳳山區，總面積3000坪土地，規劃夜市7條街、停車場，包括熱門的阿明哥滷味，不一樣鴨血，小鮮鹹水雞，尚峰豆乳雞，櫥窗滷味哥等等，再新增知名連鎖築地火鍋以及隱藏版三兄弟螃蟹等等知名攤商都將回歸，熱門攤商尚未登場已經引起熱烈討論，至於原本的凱旋青年夜市還有近百攤也將會繼續在原址營業。

看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄青年夜市宣布將在明天重返鳳山，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，希望能迎接久違的消費人潮。記者劉學聖／攝影
看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄青年夜市宣布將在明天重返鳳山，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，希望能迎接久違的消費人潮。記者劉學聖／攝影
看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄青年夜市宣布將在明天重返鳳山，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，希望能迎接久違的消費人潮。記者劉學聖／攝影
看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄青年夜市宣布將在明天重返鳳山，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，希望能迎接久違的消費人潮。記者劉學聖／攝影
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看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄青年夜市宣布將在明天重返鳳山，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，希望能迎接久違的消費人潮。記者劉學聖／攝影

夜市 青年 疫情

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