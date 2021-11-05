高雄「青年夜市」回來了！ 攤商迎接疫情後新商機

看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄三大觀光夜市之一的鳳山青年夜市宣布將在明天重返鳳山，新地址選在鳳山區中崙一路77號交叉口空地再度重新開幕，還邀請綜藝天王吳宗憲蒞臨，親自主持開幕儀式以及演唱，炒熱現場氣氛，今晚許多攤商業者正在做最後開業前準備，總共165攤好吃、好玩，希望重振以往風光，迎接久違的消費人群。

數度搬遷的「青年夜市」終於要回到鳳山區，而且每週要開4天，此消息一出引起大批網友討論，也有不少網友表示「夜市終於回鳳山了」、「希望跟以前一樣好吃好逛」，業者為了響應政府5倍券商機，開幕當天PGTalk新用戶下載購點再送消費金活動，現場還有眾多豐富商品提供抽獎。