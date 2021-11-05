高雄市勞工局與勞工局工會簽訂團體協約 全國首例

高雄市勞工局與勞工局工作今天簽訂團體協約，開創全國地方勞政主管機關首例！

歷經數個月協商，高市勞工局長周登春與勞工局工會理事長陳碧燕代表勞資雙方簽立團體協約，勞工局表示，團體協約自2011年5月1日修正施行至今，高雄已有582家事業單位與工會簽訂團協，團協類型或簽訂家數都是全國第一，簽約工會包括一般單位企業工會、公營企業工會及職業工會與產業工會。

陳碧燕說，勞工局工會65名會員包含勞工局各單位適用勞基法的技工、工友、臨時人員，這次團協簽署由政府部門帶頭做起，具有重大示範效果，有利於保障勞工權益及提升勞動條件，希望未來能有更多政府機關及民間企業能一同跟進。

周登春表示，這次參與簽約，更能感同身受員工是事業單位最重要資產、期望藉由勞工局拋磚引玉，激勵更多事業單位與工會簽訂團體協約。

勞工局與勞工局工作簽署團協的內容，包括天然災害停止上班上課出勤明定加發工資或補休、家庭照顧假、女性生理假、會務幹部公假及考核委員會等。

勞工局說，為使事業單位與工會更了解團體協約重要性與對勞資雙方的好處，今年會優先輔導的對象將是已成立企業工會、但還未簽訂團協的石化業工會。