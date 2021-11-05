振興加碼屏東購累計消費5.3億元 今抽出1輛百萬休旅車

屏東縣府搭配五倍券熱潮，10月8日推出「屏東購好禮」，上月底宣布抽獎獎品加碼輕豪宅一戶，參加活動登錄消費累計總額達5.3億元、22萬筆登錄資料，今下午抽出每周必有的Gogoro電動機車1台、iPhone13手機5支之外，更首度抽出雙月抽大獎，百萬休旅車1台。

縣長潘孟安說，因疫情管制，屏東有近5個月大受影響，為振興經濟配合行政院五倍券振興經濟方案，推出屏東購抽獎，10月8日起民眾開始登錄消費資料，10月15日起每周五下午4點舉行抽獎活動，全程直播。

每周舉行抽獎活動，抽獎地點都不同，帶領大家認識屏東樣貌與屏東近期推出的活動，最遠到牡丹旭海，今移師到屏東縣千禧公園戶外空間，順道宣傳6日六堆 300系列慶典。

潘孟安說，六堆300慶典in屏東，6日舉辦「舞動薪傳客家獅」、「靚靚六堆歌唱」及「族群融合世界六堆之夜」，也可以來看看全國唯一國小1到6年級國語科和社會科客家本位補充教材成果，邀請全台民眾到屏東歡喜過冬福時節，感受難得獨特文化。

縣府城鄉發展處表示，開獎後，屏東購好禮網站及粉絲專頁公告得獎者，得獎者在期限內提交領獎資料，經審核無誤，活動小組將通知領獎。中獎資料繳交期限自中獎公告日起算，為期兩周內需將資料以掛號或親送，送達至屏東縣政府工商科屏東購活動小組，逾期視同放棄中獎資格。

縣府表示，屏東購抽獎提供HONDA CR-V休旅車4台、Gogoro電動機車30台、iPhone13手機 150台、台銀1兩重純金金牌6面和輕豪宅1戶，民眾只要縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄到2022年4月30日。