金門縣府將招募300位臨時工 首日報名就有599人

金門縣政府宣布明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，並於今日受理抽籤報名，首日報名超踴躍，據統計首日報名人數計有599人報名，其中一般身分者有482人；特定身分者則有117人報名。

金門縣政府為緩解一般失業者及弱勢族群之經濟壓力，減少社會問題，社會處於今明兩天上午假金城鎮公所3樓辦理「111年度短期臨時工報名作業」，提供300個按日計酬之臨時工名額，社會處處長董燊偕同金城鎮長李誠智分別到特定身分會場與一般身分會場親切問候鄉親。

董燊表示，楊縣長很關心鄉親就業問題，此次的300名臨時工名額，為因應縣民之急難救助需要，酌留20個名額，其餘280名均以公開抽籤方式進用。一般身分之抽籤正取名額200名，特定身分之抽籤正取名額80名，均依各用人單位分配名額分別抽出，至於備取名額，大約為各用人單位分配名額的3分之1。有意登記報名短期臨時工者，請於明日中午12時前，至金城鎮公所3樓報名。

勞工科科長陳瓊娥補充說明，抽籤日期將訂於11月16日假金門縣立體育場舉行。正取及備取名單，將由縣府於11月19日（週五）統一公布於金門日報、縣府及社會處網站。