快訊

衛福部次長石崇良稱「萬華是防疫破口」 遭控假訊息下場出爐

中都戲院將拆除 陳其邁：最大程度保留底蘊精神

中央社 / 高雄5日電

被鑑定危樓的中都戲院今天起拆除。高雄市長陳其邁議會答詢表示，市府會加快保留珍貴歷史記憶，以最大程度保留記載原來底蘊與精神，或以原始風格納作改建的考量。

陳其邁答詢表示，為了公共安全進行建築盤點，保障人民住的安全。經三大公會鑑定，中都戲院結構已達危險必須拆除，其中立面結構經學者初步鑑定相對有問題。

對於拆除進度，陳其邁說，拆除作業耗時數月，暫先用圍籬圍住，因鄰近民房需要進行補強工作，市府會利用建物補強的空檔時間，加緊腳步保存歷史記憶，也希望文史工作者做影像紀錄。

陳其邁肯定文史工作者對於文化古蹟、歷史情感的保存，他說，中都確實存留歷史記憶「城市的偉大在於文化的底蘊」，對於可以保存部分，將責由副市長林欽榮協調，先進行安全維護。

陳其邁允諾在都市計畫或新建、重建過程中，以最大程度保留原來的底蘊與精神，或以原始設計風格作為改建的標記，完整呈現當時歷史意義或設計精髓，後續工務局、都發局建物審查或規劃時將納為考量。

督導現場拆除工作的副秘書長郭添貴表示，中都戲院建於1966年，為蕭佛助規劃興建，設計外觀採現代主義，垂直束狀為立面形式，1樓挑高為市場商業使用、2樓為夾層式劇院格局，經土土木技師、結構技師、建築師等三大公會現勘有結構安全問題須拆除。

依工務局日前新聞稿，為保留多數市民對中都戲院的記憶，陳其邁指示文化局，主動進行建物3D測繪予以紀錄保存，並可用於未來新建建物設計參考，並透過都市設計制度融入相關元素意象呈現。

陳其邁 文史工作者

延伸閱讀

城中城報告吵鬧登場 藍要陳其邁道歉、綠指責消費災難

藍不滿城中城處置拒預算交付 陳其邁憂影響市政

總預算付委遭藍營否決 陳其邁:以最大誠意希望如期審查

中都戲院今拆除 議員建議「3D雷射測繪」留存歷史

相關新聞

高雄「青年夜市」回來了！ 攤商迎接疫情後新商機

看好疫情趨緩後的消費人潮，高雄三大觀光夜市之一的鳳山青年夜市宣布將在明天重返鳳山，新地址選在鳳山區中崙一路77號交叉口空...

高雄市勞工局與勞工局工會簽訂團體協約 全國首例

高雄市勞工局與勞工局工作今天簽訂團體協約，開創全國地方勞政主管機關首例！

振興加碼屏東購累計消費5.3億元 今抽出1輛百萬休旅車

屏東縣府搭配五倍券熱潮，10月8日推出「屏東購好禮」，上月底宣布抽獎獎品加碼輕豪宅一戶，參加活動登錄消費累計總額達5.3...

金門縣府將招募300位臨時工 首日報名就有599人

金門縣政府宣布明年將提供300個按日計酬的臨時工名額，並於今日受理抽籤報名，首日報名超踴躍，據統計首日報名人數計有599...

高雄市府前進捷運站設疫苗接種站 民眾大讚便利迅速

高雄市政府提供便民服務，繼在高流、自助式餐廳等特殊地點設接種站，衛生局前進捷運中央公園站、左營站，從今天到周日下午2點到...

城中城報告吵鬧登場 藍要陳其邁道歉、綠指責消費災難

高雄市議會下午進行「檢討城中城火災事故及危老建築公安問題」專案報告，昨天的紛爭沿燒到今天，質詢吵鬧不休。議員關心城中城是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。