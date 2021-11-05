中都戲院將拆除 陳其邁：最大程度保留底蘊精神

被鑑定危樓的中都戲院今天起拆除。高雄市長陳其邁議會答詢表示，市府會加快保留珍貴歷史記憶，以最大程度保留記載原來底蘊與精神，或以原始風格納作改建的考量。

陳其邁答詢表示，為了公共安全進行建築盤點，保障人民住的安全。經三大公會鑑定，中都戲院結構已達危險必須拆除，其中立面結構經學者初步鑑定相對有問題。

對於拆除進度，陳其邁說，拆除作業耗時數月，暫先用圍籬圍住，因鄰近民房需要進行補強工作，市府會利用建物補強的空檔時間，加緊腳步保存歷史記憶，也希望文史工作者做影像紀錄。

陳其邁肯定文史工作者對於文化古蹟、歷史情感的保存，他說，中都確實存留歷史記憶「城市的偉大在於文化的底蘊」，對於可以保存部分，將責由副市長林欽榮協調，先進行安全維護。

陳其邁允諾在都市計畫或新建、重建過程中，以最大程度保留原來的底蘊與精神，或以原始設計風格作為改建的標記，完整呈現當時歷史意義或設計精髓，後續工務局、都發局建物審查或規劃時將納為考量。

督導現場拆除工作的副秘書長郭添貴表示，中都戲院建於1966年，為蕭佛助規劃興建，設計外觀採現代主義，垂直束狀為立面形式，1樓挑高為市場商業使用、2樓為夾層式劇院格局，經土土木技師、結構技師、建築師等三大公會現勘有結構安全問題須拆除。

依工務局日前新聞稿，為保留多數市民對中都戲院的記憶，陳其邁指示文化局，主動進行建物3D測繪予以紀錄保存，並可用於未來新建建物設計參考，並透過都市設計制度融入相關元素意象呈現。