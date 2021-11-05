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引入自然天光與綠意 屏東縣總圖獲台灣光環境獎

中央社 / 屏東縣5日電

引入自然天光與綠意，屏東縣立圖書館總館獲頒「台灣光環境獎」，是繼「國家卓越建設獎-最佳規劃設計類-卓越獎」、「建築園冶獎-屏東縣公共建築景觀類」後，今年第3座獎。

2021年「台灣光環境獎」今天在雲門劇場舉行頒獎，共6件作品進入決選，包括台北「金普頓大安酒店」、台南Shadow In Motion、高雄「銀座聚場」、屏東縣立圖書館總館和屏東縣民公園及宜蘭中興文創園區的「20、21、22、23號倉庫展示規劃案-金工再現與複寫」。

屏東總圖獲得今年「台灣光環境獎」，屏東縣政府發布新聞稿表示，屏東總圖經過2年的整建，除了翻新建物、重新規劃室內空間之外，在照明部分，也特別一併加入規劃，以燈光襯托建築和環境的對話。

此外，縣府表示，白天通透玻璃窗景引入自然的天光與綠意，視覺上形成一股自然的流動感，營造出在森林中閱讀的氛圍；而當夜裡館內燈光亮起，內部泛出的溫暖光線使靜謐夜晚充滿人文氣息。

縣府表示，屏東總圖以「保留」與「翻新」的方式，在保留舊建築同時保留了地方居民的記憶，透過翻新提升建築物的層次感及公共性。

為鼓勵公、民營組織共同營造優良的光環境，由中強光電文化藝術基金會主辦的「台灣光環境獎」已邁入第4年。

屏東縣政府 建築 圖書館

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