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城中城報告吵鬧登場 藍要陳其邁道歉、綠指責消費災難
高雄市議會下午進行「檢討城中城火災事故及危老建築公安問題」專案報告，昨天的紛爭沿燒到今天，質詢吵鬧不休。議員關心城中城是否要拆除，老舊大樓管委會財務不佳、防火門為何消失等問題，有人建議市府編定預算，針對經濟弱勢者集中居住的大樓執行公安檢查及購置設備。
下午多達40位議員登記質詢，國民黨議員陳麗娜表示，市長陳其邁應該為當年阿拉夜店指責言詞向台中市前市長胡志強道歉，指陳其邁應停職接受調查。陳其邁沒有正面回應，他表示，內心非常沉痛，會誠懇解決問題。
議員李喬如關心老舊大樓沒有成立管委會，城中城產權複雜，未來要如何處理。林于凱則說，城中城雖然沒有管委會，自救會卻有收錢管理之實，應追查自救會權責，以及防火門失蹤原因，另建議從源頭下手，針對經濟或社會弱勢者身分者居住超過一定比例的老舊及危及公共安全之建物，由地方政府編定預算執行公共安全檢查及購置設備。
針對藍營議員要求陳其邁對台中市前市長胡自強道歉一事，議員黃文益認為， 有同理心的人都可以體會市長心情沉痛，不需要對任何政治人物道歉，市長只有對市民有虧欠，不需要向胡志強道歉。
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