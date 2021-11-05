高市城中城災後專案報告 40名議員磨刀霍霍

高雄市議會今午安排「城中城大樓火災事故暨危老建築公安問題」專案報告，共40名議員登記質詢，磨刀霍霍，新科工務局長楊欽富及消防局代局長王志平先後簡報後，國民黨市議員邱于軒率先發言，指此事涉及多個局處，卻僅由兩位首長報告，要求找警察局長出面備詢，結果接續登場的民進黨議員鄭光峰反質疑邱找警察局長備詢的必要性，藍綠雙方瞬時吵開，長達15分鐘。

今午的專案報告，由剛接任的工務局長楊欽富先發，他先簡述城中城的基本資料，並說明這棟歷時40年的大樓經歷的相關法規變革，包括當時違規使用的歷史背景以及為何能免去申報公安檢查的原由。

楊表示，從工務面來看，除台北市要求11樓以上建物必須做公安申報外，其他五都都仍維持15樓以下的建物免公安申報，但經歷城中城事件，高市已決定， 8到以上的大樓，明年元旦起都要納入申報，包括停業及歇業的大樓，也都列其中，展現高市積極改善的作為。

另高市輔導公寓大廈成立管委會的輔導率達65.02%，雖高於六都平均值，但經此次事件後，已制定「高雄市公大廈輔導管理自治條例草案」，積極輔導尚未成立管委會的公寓大樓成立管委會，另也制訂公共空間修繕補助計畫，補助老舊大樓增設逃生避難設施；並將加強行政橫向連繫，及老舊複合式大樓的查核。

高市代理消防局長王志平則表示，此次城中城大樓嚴重致災，原因包括火災發生在凌晨時段，住戶熟睡難以應變，另大樓一樓商場空間停放59輛機車，油料助長大火迅速蔓延，此外閒置空間缺乏管理，都是致災原因。