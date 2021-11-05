高雄55年歷史中都戲院淪危樓開拆 有人叫好有人嘆息

有55年歷史高雄市三民區中都戲院荒廢多年淪危樓，市長陳其邁日前下令拆除，工務局團隊偕廠商今進場，斷電後架起圍籬，該建物一樓有18名攤商，大多在當地做生意超過半世紀，雖然市府有提出租金補貼等安置配套，有攤商怨「拆得太急」，希望爭取農曆年後再拆，但市府不答應，「這個年更難過了」。

高雄城中城大火後，市府展開危樓清查，發現民國55年落成、三民區中都戲屋況岌岌可危，柱子爆裂、鋼筋鏽蝕嚴重，相當危險。高雄市政府副秘書長郭添貴說，經土木技師公會、結構技師公會及建築師公會三大公會鑑定，判斷中都戲院建物若地震來襲恐有立即倒塌危險，建議盡速拆除，市長不容許市民陷於險境，才會以做快速度作出拆除決定。

該建物樓高約20米，相當於6層樓高，一樓是傳統市場、二樓是挑高戲院，一樓中都市場拆除前仍在營業使用，二樓戲院自75年停止營業迄今，陸續發生屋頂天花板及部分外牆坍塌。

今天上午7點，台電人員、施工廠商便到場，先完成斷電，接著架起圍籬，為拆除作準備。施工廠商陳裕國說，拆除任務難度在於和鄰屋太近，容易倒塌的牆面等結構，要先採水刀切割、人工拆除，降低施工風險。

拆除行動首日，也引來不少民眾議論。在當地買菜30多年的羅太太說，見老建物被拆難免不捨，若能讓環境變安全，是好事一樁。在中都戲院對面設攤賣麵食的吳勝熹對拆除計畫溝通不足有微詞，他說，一早貨車卡住通行動線，要做生意也困難，備料、食材等於報銷了，他問工務局人員關於施工細節，對方要他問經發局，他納悶「市府不是一體的嗎？」

在市場入口處設攤賣丸類產品的蔡姓夫婦今天照常擺攤，他說「要奮戰到最後一刻」。在市場邊擺攤賣熟食的李春蝦說，在當地做生意快50年，希望未來重建後，還能繼續作生意，只求溫飽。現年66歲陳姓攤商說，曾求情希望農曆年後再拆，但溝通無效，才剛走過疫情，接著又無生意可做，「這個年好慘！」

中都戲院即將走入歷史，地方文史工作者發聲要求至少留下一些紀錄，市議員林于凱等人，今天質詢時也建議透過3D雷射測繪等方式作些保留。郭添貴、文化局副局長林尚瑛今天到場勘查，表示會給文史工作者一些時間進行繪測與保存，也期盼未來都市計畫過程，能照顧攤商權益，也延續、保存地方的共同記憶。

對攤商期盼重建後還能回原址做生意心聲，經發局長廖泰翔說，拆除工程至少1個月工期，經發局會提供3個月租金補貼救濟，後續將協助攤商與地主溝通，爭取盡快回原址重新營業，保障攤商權益。