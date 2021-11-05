40年前電影「女子學校」 回拍攝地屏東女中特映

1981年在屏東女中拍攝的「女子學校」，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今天回娘家屏女特映，導演李美彌與當年演員周丹薇及擔任臨時演員的屏女師生，特別到場參與。

國家電影及視聽文化中心今天在國立屏東女中舉辦「『女子學校』回娘家特別放映活動」，邀請李美彌、周丹薇、也是屏女畢業的導演徐麗雯及當年擔任臨時演員的畢業校友與屏女師生一起觀賞李美彌在屏女取景拍攝的「女子學校」。

這部電影由恬妞、秦漢、沈雁、周丹薇、林南施主演，9成在屏東取景，當時李美彌從屏女一路拍到墾丁，當電影再次播映的當下，在場所有人有種說不出的感動。

也到場觀看的縣長潘孟安致詞感謝國家影視聽中心數位修復了台灣許多珍貴的膠卷，也謝謝「屏女之光」李美彌讓大家可以看到40年前的屏東。

潘孟安說，屏東對影視產業一向大力支持，如之前導演李安的「少年Pi的奇幻漂流」、導演魏德聖的「海角七號」，最近剛播出的公視大戲「斯卡羅」都是在縣府協助下拍攝。

潘孟安表示，未來也希望透過授權，讓「女子學校」進到屏東電影院播映，讓大家重溫美好時光。

國家影視聽中心執行長王君琦表示，希望用跟過去不同的兩性電影，來表達兩性平權的重要性，更在青少年時期去了解國家影視聽中心所要做的保存、數位修復及推廣教育工作。

放映現場同時展示李美彌珍藏的「女子學校」工作照，年逾70的李美彌一甲子前就讀屏女，2019年捐贈珍藏多年的電影文物給國家影視聽中心，包括「女子學校」、「未婚媽媽」、「晚間新聞」、「吾妻正點」等片的劇本、工作照、宣傳資料、剪報以及獎座。

除「吾妻正點」外，其他3部片透過國家影視聽中心先進的數位修復，得以重現觀眾眼前。

為了讓一般民眾也有機會一睹「女子學校」及這批珍貴照片，國家影視聽中心與獨立書店「永勝5號」合作「女子學校」劇照展，「永勝5號」為知名作家張曉風舊居，她在中學時也就讀屏女。

劇照展13日開展，當天將舉辦一場「女子學校」放映活動，報名方式在「國家影視聽中心」官方臉書專頁或「永勝5號」官方臉書專頁有詳細資訊。