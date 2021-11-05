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水稻收入保險取代現金救助 高雄農民憂災損無補助可領

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員林富寶關心農委會明年將實施的稻作保險制度會讓農民收入減少。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員林富寶關心農委會明年將實施的稻作保險制度會讓農民收入減少。記者徐白櫻／翻攝

農委會近日宣布明年取消「稻作直接給付」、「水稻災害現金救助」，改以「收入保險」取代，日後遇災損不直接發放現金救助，引發農民恐慌。高市議員林富寶指出，憂心日後高雄147等推廣有成的良質米失去誘因，農民改種產量高、栽種門檻低的稻米品種，災損更無補助可領。農業局長張清榮指出，政府為減少公糧繳交量堆動新政策，未來若對農民不利，會向農糧署反映問題。

台灣公糧年年增加，農委會每年要花百億收購公糧。2018年起，稻作直接給付上路，鼓勵農民自己賣稻不要繳交公糧，這樣一期稻作每公頃1萬3500元、二期作1萬元補助金，契作稻作更多3千元補助。明年起，水稻災害現金救助改為水稻收入保險基本型，所有農民強制納保；稻作直接給付改納入水稻收入保險加強型，不繳公糧的農民可自由加保。

高市議會今日總質詢，林富寶指出，接獲農民反映，新制度上路後，擔心天然災害領不到現金，保險看得到領不到，另方面以高雄147良質米來說，不好種、產量又比較低，農民在農委會稻作給付補助及農會運輸等優惠政策下種植，以後一年至少少掉1萬3500元，農民恐怕放棄良質米，改種產量高的稻米品種，公糧繳交量也會上升。

農業局長張清榮指出，雖然取消稻作直接給付，稻穀保價制度不變，基本型保險是今年收入低於前5年的平均八成可獲得每公頃1萬8千元補助，農民可以免費加入，加長型保險由中央出50％、市府出20％，新政策是要把所有稻農全納入保險。

農糧署南區分署分署長羅正忠說，推動保險的用意是因應氣候變遷劇烈，作物病蟲害愈來愈嚴重，也希望透過保險來保障農民收入，至於是否增加公糧收購量，另搭配四選三及大區輪作制度等政策搭配執行。

美濃平原是高雄大穀倉，一期稻作面積約在1500公頃左右。記者徐白櫻／翻攝
美濃平原是高雄大穀倉，一期稻作面積約在1500公頃左右。記者徐白櫻／翻攝

農民 保險 農委會

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