水稻收入保險取代現金救助 高雄農民憂災損無補助可領

農委會近日宣布明年取消「稻作直接給付」、「水稻災害現金救助」，改以「收入保險」取代，日後遇災損不直接發放現金救助，引發農民恐慌。高市議員林富寶指出，憂心日後高雄147等推廣有成的良質米失去誘因，農民改種產量高、栽種門檻低的稻米品種，災損更無補助可領。農業局長張清榮指出，政府為減少公糧繳交量堆動新政策，未來若對農民不利，會向農糧署反映問題。

台灣公糧年年增加，農委會每年要花百億收購公糧。2018年起，稻作直接給付上路，鼓勵農民自己賣稻不要繳交公糧，這樣一期稻作每公頃1萬3500元、二期作1萬元補助金，契作稻作更多3千元補助。明年起，水稻災害現金救助改為水稻收入保險基本型，所有農民強制納保；稻作直接給付改納入水稻收入保險加強型，不繳公糧的農民可自由加保。

高市議會今日總質詢，林富寶指出，接獲農民反映，新制度上路後，擔心天然災害領不到現金，保險看得到領不到，另方面以高雄147良質米來說，不好種、產量又比較低，農民在農委會稻作給付補助及農會運輸等優惠政策下種植，以後一年至少少掉1萬3500元，農民恐怕放棄良質米，改種產量高的稻米品種，公糧繳交量也會上升。

農業局長張清榮指出，雖然取消稻作直接給付，稻穀保價制度不變，基本型保險是今年收入低於前5年的平均八成可獲得每公頃1萬8千元補助，農民可以免費加入，加長型保險由中央出50％、市府出20％，新政策是要把所有稻農全納入保險。