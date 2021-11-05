元宇宙商機不缺席 高市府聯手HTC打造實驗場

「元宇宙」成科技產業界熱門話題，相關產業商機高雄市也不缺席。經發局今天表示透露，聯手HTC在高軟園區打造實驗場，相關成果12月10、11日在高雄展覽館展出。

「元宇宙」（metaverse）是最夯科技議題，高雄市政府經濟發展局今天新聞稿指出，高市府日前攜手手機大廠宏達電（HTC）在高軟園區打造全台首座「5GXR O-RAN（Open Radio Access Network，延展實境開放式虛擬化無線存取網路）實驗場」，提供5G VR頭戴式顯示器協助業者進行應用服務開發。

經發局長廖泰翔體驗宏達電首款沉浸式VR眼鏡後說「幾年後科幻動作冒險電影『一級玩家』內容將可能在現實生活出現」。他指出，5G高速率、低延遲的特性，應用在超輕量頭戴式裝置上不僅可攜性與活動性都大幅提升，使用體驗確實更勝過往相關產品，相信整體市場已逐漸進入成長期，將由傳統人機互動，因連結虛擬與真實的平台所產生多元互動性及沈浸感，會有更多的內容與體驗將在元宇宙中誕生。

廖泰翔指出，市府近期與宏達電展開多項合作，除已打造全台首座延展實境實驗場，11月下旬也會舉行全台首場「VIVE Flow開發者大會」，透過「以大帶小」方式媒合在地創新業者，帶動高雄元宇宙產業發展，開創科技新篇章。

緊接著12月10、11日在高雄展覽館舉辦「5G AIoT（人工智慧互聯網）應用展示」，邀請在地廠商展現高雄一年多來推動成果。其中，宏達電將攜手國眾電腦與新創團隊哇哇科技，現場展示最新開發的5G 智慧巡檢與5G XR虛實密室逃脫遊戲，提供對5G應用發展有興趣的業者與民眾到場體驗。

智慧型手機及虛擬實境創新設計品牌宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，元宇宙崛起，Nvidia、Meta(FB、IG母公司)及微軟等國際大廠紛紛投入產業佈局，宏達電從踏入VR領域一開始就致力融合科技、人性、想像，並將VR、AR、AI、5G、Blockchain（區塊鏈）等尖端科技結合，朝實現更加美好生活享受的VIVEReality願景邁進。

黃昭穎指出，隨新款沉浸式VR眼鏡帶來輕鬆融入日常生活的體驗，宏達電也正積極準備元宇宙平台及相關交易技術，預計12月讓關鍵拼圖完整，創造全新解決方案，打造人人都可以進入，並創造更多附加價值的完整元宇宙平台。

經發局招商處表示，推動5G科技發展與應用，與宏達電合作在高軟園區打造的「5G XR O-RAN實驗場」已正式營運，提供創新業者免費測試5G專網研發環境，歡迎業者踴躍提出申請，相關資訊可至經發局網站/資料下載專區瀏覽，有疑問可撥打專線07-9667231諮詢。

招商處表示，O-RAN是一種新的網路架構形式，由全球主要電信商主導組成，系統架設於雲端，透過開放但統一的傳輸介面讓不同軟、硬體互通，電信商針對所需採用搭配，可降低建置營運成本及靈活性。