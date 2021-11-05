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重現39年前珍貴影像「女子學校」回拍攝地屏東女中放映

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映，導演李美彌（右六）、演員周丹薇（左四）、縣長潘孟安（右五）出席，眾人開心合影。記者劉星君／攝影
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映，導演李美彌（右六）、演員周丹薇（左四）、縣長潘孟安（右五）出席，眾人開心合影。記者劉星君／攝影

電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映，導演李美彌、演員周丹薇，與當年臨時演員校友們回到母校，校友還特別帶著當年與演員的合照，回到母校，興奮又開心，《女子學校》牽起屏女老中青三代的回憶。

《女子學校》全片九成以上在屏東取景，導演李美彌也是屏女校友，她說，回到母校，感受到熱情依舊，當時在屏東女中拍攝16天，「拍攝時充滿溫暖」，當時的校長、訓導主任、教務主任都是演員，「演的很逼真、很自然演出」。

當年參與演出的資深影人周丹薇出席，周丹薇說，喜愛電影朋友，透過電影，看到以前的台灣樣貌，她看到有當年一起拍戲的同學們出席，還帶著當年拍攝合照，很感動。

國家影視聽中心執行長王君琦說，修復影片時，膠卷會因時間造成損傷、晃動、刮痕與髒點，基礎膠片物理修復後，數位掃描、數位修復，「女子學校」的膠卷保存狀況不錯，影片保存越好，修復時所花的功夫較少。

影片回到當年拍攝屏東女中放映，王君琦說，意義很大，導演李美彌是屏女的前輩學姐，年輕朋友透過影片看母校早期樣貌，也看見台灣時代變遷，電影討論議題，如今回頭看，也更能珍惜現在擁有的美好。

王君琦說，透握影片修復，看見當年如何思考性別、友情，過四十年，性別平權在當代有很不一樣的意義，這四十年來如何從保守、封閉、壓抑到性別平權，跟著導演足跡，思考這部片帶來啟示。

75歲李美彌是屏東潮州人，影視雙棲的她在1979年成立謙記影業公司，以獨立製片模式執導三部劇情長片《未婚媽媽》、《晚間新聞》和《女子學校》。1982拍攝的《女子學校》邀請影星秦漢、恬妞、周丹薇、沈雁等人演出。

當年高三徐珍、蘇翠仁在北部定居，她們獲悉電影女子學校回母校放映，南下參與也和高中同學敘舊，兩人笑說，當年正準備考試，看到劇組到學校來拍戲，心不在焉的，幾乎每天追著劇組跑，看見大明星超興奮。徐珍當年將書包提供給主角恬妞背，作為演戲的道具。蘇翠仁還帶著當年與恬妞的合照，她說，當年真的很好玩。

屏女一年級學生賴昱圻說，沒看過這部電影，但對這主題有興趣，影片中看到學姐們升旗時排的很整齊，跟現在差很多，服裝改變，現在沒有皮鞋、小白帽。

國家影視聽中心與獨立書店永勝5號合作《女子學校》劇照展及小型放映，劇照展11月13日開展，當天舉辦《女子學校》放映活動，詳細資訊及報名方式請洽國家影視聽中心與永勝5號的臉書。

電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映，導演李美彌（左二）、演員周丹薇（右三）、縣長潘孟安（左三）出席，眾人開心合影。圖／取自潘孟安臉書
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映，導演李美彌（左二）、演員周丹薇（右三）、縣長潘孟安（左三）出席，眾人開心合影。圖／取自潘孟安臉書
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／取自潘孟安臉書
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／取自潘孟安臉書
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映，導演李美彌（右三）、演員周丹薇（右二）、縣長潘孟安（右四）出席，眾人開心合影。記者劉星君／攝影
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映，導演李美彌（右三）、演員周丹薇（右二）、縣長潘孟安（右四）出席，眾人開心合影。記者劉星君／攝影
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供
屏女校友徐珍（左）、蘇翠仁，當年電影拍攝時還是高三的學生，她們在北部定居，特別南下屏東參加回母校參加放映會，還特別帶著當年跟恬妞的合影。記者劉星君／攝影
屏女校友徐珍（左）、蘇翠仁，當年電影拍攝時還是高三的學生，她們在北部定居，特別南下屏東參加回母校參加放映會，還特別帶著當年跟恬妞的合影。記者劉星君／攝影
屏女校友蘇翠仁（左），當年電影拍攝時還是高三的學生，特別南下屏東參加回母校參加放映會，還特別帶著當年跟演員恬妞（中）的合影。記者劉星君／攝影
屏女校友蘇翠仁（左），當年電影拍攝時還是高三的學生，特別南下屏東參加回母校參加放映會，還特別帶著當年跟演員恬妞（中）的合影。記者劉星君／攝影
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。記者劉星君／攝影
電影《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。記者劉星君／攝影
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供
電影《女子學校》劇照，《女子學校》1982年在屏東女中拍攝取景，經國家電影及視聽文化中心數位修復後，今「回娘家」到屏東女中放映。圖／國家影視聽中心提供

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