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車站不能騎！是哪個學校的？雄中生闖禍被勸阻竟快溜

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
雄中學生騎單車進潮州車站，被勸阻時竟飛速逃離，校方對此表示會檢討。圖／翻攝自網路
雄中學生騎單車進潮州車站，被勸阻時竟飛速逃離，校方對此表示會檢討。圖／翻攝自網路

台鐵屏東潮州車站日前下班時段遭學生騎單車闖進，台鐵人員出言勸阻，學生卻溜之大吉，過程被PO上網，經查是雄中學生闖禍，學校今天表示，會檢討此事並 學生再教育，宣達各項交通安全法規與原則，也希望社會大眾對於未成年學生犯錯時，給予改過的機會。

潮州車站是台鐵在屏東的第二大站，上下班時段人來人往，11月2日下班時間，台鐵潮州站副站長巡視發現有學生騎腳踏進站，馬上出言勸阻，結果一名學生飛快穿越車站左轉逃離，副站長把影片po上網，質問到底哪個學校的？這麼離譜。

這段影片引起熱議，學生運動服衣褲側面及粉藍條紋及倒三角形校徽「露餡」，原來是雄中學生通勤回屏東時，騎單車進站。

高雄中學今早表示，11月2日網路影片，經查騎腳踏車穿越潮州車站的迴廊的是校內學生，即由導師與生輔組針對交通安全部分進行輔導，下周將召開相關會議討論對學生後續教育和宣導問題。學校也致電潮州車站，因副站長休假，預計下周一再聯繫致意。站長則認為，學生能了解行為不當，並願意改過即可。

學校並表示，學校對學生的不當行為負有教導責任，會檢討此事，並對學生宣達各項交通安全法規和原則，希望社會大眾對未成年學生有犯錯時能給予改過向的機會，並主動通知學校，讓學校進行適當之教育處置。

學校也說，騎車進站的學生因當下被人指責訓斥受到驚嚇，想迅速離開現場，並非有意挑戰交通規則。

台鐵 屏東 未成年

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