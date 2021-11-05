高雄典寶溪口 援中港濕地西區招潮蟹物種豐富

高雄援中港濕地坐落於典寶溪口，西區擁有得天獨厚的水文環境，不僅河口灘地上的彈塗魚與紅樹林生態系獨具一格，退潮時更可以觀察到10種不同的招潮蟹。

援中港濕地公園位於典寶溪南側，總面積29.41公頃，基地成東西長條狀，分成東西二區，環境類型以養殖漁塭與潮溝的紅樹林為主。西區分「自由參觀區」、「環境教育區」；東區為核心保護區，不開放參觀與預約導覽，目前主要復育水雉重要保護區。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，援中港濕地每逢退潮時分，隨浪花律動拍打，小巧可愛招潮蟹好似提琴手紛紛輪番在紅樹林泥灘地登場，就像隆重上演一場盛大巡迴音樂會。

工務局養護工程處說，援中港濕地屬內政部公告地方級重要濕地，西區有典寶溪感潮帶連通，擁有半鹹水河口生態系與淡水埤塘生態系，大約10公頃面積孕育海茄冬、紅海欖、水筆仔與欖李等4種台灣原生紅樹林植物，潮間帶泥灘地上不僅有大小彈塗魚、蟳、鰻等豐富生物，還有外型與色澤各具特色提琴樂手「招潮蟹」。

依養工處資料，招潮蟹常見棲息於熱帶至亞熱帶地區河口、泥灘地及紅樹林環境，由於其小螯清潔大螯的動作彷彿在拉小提琴，又稱「提琴手蟹」。

養工處說，台灣現有約十數種招潮蟹，在援中港濕地就可以觀察到10種，包含大螯有時比身體還大，上面佈滿白色網紋的弧邊招潮蟹；又名紅豆蟹、小巧卻鮮紅耀眼的粗腿綠眼招潮蟹；三角招潮蟹則體型最迷你、密布斑點，腳上彷彿穿著絲襪；此外還有麗彩招潮蟹、糾結清白招潮蟹、清白招潮蟹、屠氏招潮蟹、賈瑟琳招潮蟹、北方呼喚招潮蟹、窄招潮蟹等。

養工處表示，每日潮水最低潮的前後2小時是牠們的活躍高峰，也是拜訪、觀察最佳時機，歡迎民眾在週末遊訪這群可愛的演奏家。養工處也提醒民眾保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護環境自然資源永續生態。