「更生振興市集」登場 金門府會首長帶頭採購熱鬧滾滾

新冠肺炎疫情下，不少行業都受到嚴重衝擊，更生人生活及經濟更是大受影響，福建更生保護會從今日起一連3天舉辦「更生振興市集」，邀請台灣各地的更生人與馨生人事業主，及15個矯正機關共同來參與，吸引不少民眾到場搶購，大家都說監獄出產的東西，品質有保證。

在天震堂醒獅的熱鬧表演下，「更生振興市集」正式登場，活動由福建更生保護會董事長洪培根主持，法務部保護司司長黃玉垣親自敲鑼宣布開賣，還有矯正署副署長葉貞伶、金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等人都全程參與，這是疫情趨緩後，更生人及各監所自營作業產品首次在金門舉辦之展售活動。

洪培根表示，希望透過展售活動，整合行銷各更生商品及監所作業產品，協助他們走進社區與民眾互動開拓銷售管道，讓在更生保護會輔導之下辛苦創業及努力習藝的更生人站得更穩，自力更生重新出發。同時也讓地區民眾看到更生朋友在更生歷程努力的一面，喚起社會各界關懷、接納更生人。

現場展售活動商品琳瑯滿目，有廣受歡迎的麵線、燒餅、醬油、狀元糕、巧克力、豆干及各式精美陶藝品等百餘種品項，楊鎮浯與洪允典兩人也相當捧場，到各攤位都試吃採購，讓攤商笑開懷，直說兩人親和力十足。